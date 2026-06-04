Totalni šok: Otišao je na rutinski zahvat, a kad se probudio nije mogao vjerovati što mu se događa

Tinejdžer iz Nizozemske, koji boluje od iznimno rijetkog moždanog sindroma, prošao je rutinsku operaciju koljena — i probudio se govoreći samo engleski jezik, s američkim naglaskom. Sedamnaestogodišnjak je primljen u bolnicu 2022. godine nakon sportske ozljede zadobivene tijekom nogometne utakmice, piše Daily Mail.

Iako je operacija prošla bez komplikacija, postoperativno buđenje šokiralo je i njegove roditelje i liječnike — tinejdžer je govorio isključivo engleski, vjerovao da se nalazi u američkoj saveznoj državi Utah i nije prepoznavao vlastite roditelje.

Iako je engleski učio u školi, nikada ga nije koristio kao primarni jezik. Potpuno je zaboravio nizozemski, svoj materinji jezik, te nije razumio što mu govore. Prema bolničkom izvješću, tinejdžer nije imao povijest psihijatrijskih ili neuroloških poremećaja, a ni obiteljska anamneza nije ukazivala na moguće uzroke takvog stanja. Nakon što satima nije progovorio niti jednu riječ nizozemskog, pozvano je psihijatrijsko savjetovanje. Ni tada nije otkriven uzrok promjene jezika.

Oko 18 sati nakon buđenja, dječak je počeo razumijevati nizozemski, ali je i dalje odgovarao isključivo na engleskom. Dan kasnije, tijekom posjeta prijatelja, njegova sposobnost komuniciranja na materinjem jeziku polako se vratila. Liječnici su kasnije utvrdili da je razvio sindrom stranog jezika (Foreign Language Syndrome – FLS), rijedak neurološki poremećaj pri kojem osoba privremeno “prebaci” svoj govorni jezik ili usvoji naglasak koji zvuči strano.

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