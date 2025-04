“U slučaju ‘Viaduct’ postoji sprega politike i stranih kvazi -biznismena”

Mislim da je sasvim logičan potez advokatske kuće, s obzirom na to da je presuda donesena još 2017. godine, a Republika Srpska nije ispunila svoje obaveze. Podnijeli su krivičnu prijavu kako bi se izvršilo prinudno izvršenje i pokrenuo krivični postupak, kako bi oni koji su odgovorni za neizvršenje arbitražne odluke snosili odgovornost. Detalje o tome zna jedino Tužilaštvo. Ja, lično, ne znam ništa više od onoga što je objavljeno u medijima“, rekao je Mandić.

Velić dodaje da „Informaciju o pokretanju krivičnog postupka sam, kao i vi, saznao iz medija. Ono što je važno u ovom, ali i u sličnim slučajevima, jeste da se ne radi samo o postupku izvršenja koji je sada aktuelan – postupak izvršenja je finalna faza. Prije njega su postojali drugi postupci i radnje koje su provele nadležne institucije, a koje su od suštinske važnosti. Arbitraža je bila rezultat prethodnih radnji, odluka i ugovora. Do arbitraže je došlo jer nije bilo postupanja u skladu s propisima i preuzetim obavezama. U tom kontekstu je došlo do problema, osporavanja i prigovora, koji su doveli do potrebe za arbitražnim postupkom. Upravo ti prethodni koraci su ključni za razumijevanje kako je do ovog problema došlo.“, piše TVSA.ba

Podsjetimo, Vlada Republike Srpske 2004. dodjeljuje koncesiju Viaduktovoj firmi HES Vrbas za izgradnju hidroelektrana na Vrbasu.

Iste godine RS dodjeljuje koncesiju za HE Bočac 2, čime onemogućava realizaciju originalnog projekta Viadukta.

Viadukt pokreće arbitražu 2014, tvrdeći da mu je nanesena šteta raskidom ugovora.

Arbitražno vijeće u Washingtonu presuđuje u korist Viadukta i obavezuje BiH na isplatu 40 miliona eura, međutim, važno je istaći da svaki dan neizmireni dug prema slovenskom preduzeću Viadukt raste 18.000 KM i on je sada veći od

Slovenačka firma “Viadukt i drugi” pokrenula je arbitražni postupak zbog jednostranog raskidanja ugovora o koncesiji Vlade Republike Srpske za izgradnju hidroenergetskog sistema na Vrbasu.Do ovog problema je došlo kada Vlada Republike Srpske nije ispoštovala ugovor o dodjeli koncesije za izgradnju hidroelektrana ovom preduzeću.

Uslijedio je spor pred Arbitražnim vijećem u Washingtonu, a potom i presuda u korist Viaducta. Prema Sporazumu potpisanom 2017. godine Vlada Republike Srpske bezuslovno se obavezala da će isplatiti sve novčane kazne. Sporazum je potpisala Željka Cvijanović tadašnja premijerka RS-a. Neizmireni dug već pravi ogromne probleme BHANSA-i jer neće moći dobijati sredstva od Eurocontrola.



Shodno tome, radnici BHANSA-e, tačnije, kontrolori leta su već digli svoj glas i traže od nadležnih da riješe ovaj problem koji bi mogao imati ogromne posljedice po državu.

