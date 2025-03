Crnadak: Došao je kraj najgoroj elementarnoj nepogodi koja je pogodila naš narod, raskućili ste RS

Šef Kluba PDP-a u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak poručio je na društvenim mrežama podršku Nebojši Vukanoviću, za kojeg su danas u Trebinju održani protesti podrške.

– Nisam danas mogao biti u Trebinju da podržim Vukana, ali puna podrška iz Banje Luke, svom snagom, da se svi zajedno odbranimo od nasilnog režima, da oslobodimo Republiku Srpsku, da institucije vratimo narodu i da nova vlast, bez SNSD-a, donese prosperitet, mir, stabilnost i poštovanje zakona.

Stevandić i Višković su u satima prije napada na Vukanovu kuću “divljali” u Narodnoj skupštini, etiketirali opozicione poslanike, prijetili, bahato i nasilnički se obrušavali na svakog ko drugačije misli. Pripremili su teren za linč, za nekog tipa sa kapuljačom, koji je mirno, sa noge na nogu, prošetao do automobila, polio ga benzinom, kresnuo upaljač i udaljio se.

Bez imalo straha, jer neće ga ganjati oni koje bi trebali, u njihovo ime je to i uradio. Narode, ne boj se. Došao je kraj najgoroj elementarnoj nepogodi koja je pogodila naš narod, nezapamćenoj nesreći koja je Republiku Srpsku raskućila, opljačkala, raselila i sada hoće da je uništi do kraja. Nećemo im to dozvoliti, jer naša Republika Srpska će živjeti i trajati mnogo duže od lažnih patriota, koji neće uspjeti upropastiti ono za šta su ljudi ginuli u ratu, a mi svi zajedno izgradili u miru. Živjela RS – poručio je Crnadak,piše Avaz

