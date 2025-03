Podrška Srbije Dodiku sve veća, a obje strane ignorišu probleme svojih građana

Nakon razgovora s premijerom Republike Srpske, premijer Srbije u ostavci Miloš Vučević, stigao je i u Palatu Republike Srpske, kako bi razgovarao s prvim čovjekom ovog entiteta. Između ostalog, i o realizaciji zaključaka sa Svesrspkog sabora, gdje je usvojena Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Od zajedničkih projekata i ekonomske saradnje, do bezuslovne političke podrške rukovodstvu Republike Srpske, u svjetlu posljednjih dešavanja koja su uslijedila nakon presude Suda BiH protiv Milorada Dodika.

“Republika Srpska ne čini ništa na urušavanju Dejtonskih ovlaštenja. Mi to podržavamo. SIPA, Sud, Tužilaštvo, VSTS, sve su to vještačke institucije na nivou BiH. Nismo, npr., dirali Službu za poslove sa strancima jer BiH ima nadležnost za strance. Nismo dirali ni priču o vazduhoplovstvu jer BH ima nadležnost za to, nego smo išli na to što nije u skladu s Ustavom”, naveo je Milorad Dodik, predsjednik RS-a.

“Kad država Srbija opstaje, funkcioniše i razvija se, onda i Republika Srpska lakše zastupa svoja prava koja joj pripadaju i koja niko ne smije da ih dira bez saglasnosti Republike Srpske. Ostajemo apsolutno posvećeni poštovanju Dejtonskog sporazuma u skladu s normama i odredbama Dejtonskog sporazuma. Sporazuma koji je donio mir”, dodao je Miloš Vučević, premijer Srbije u ostavci.

Za urednika portala Capital, Sinišu Vukelića, poruke i česte uzajamne posjete rukovodstva Srbije i RS su nejasne i dvosmislene.

“Neko kaže da Vučić dolazi ovdje da smiri situaciju, neko da je došao da podrži Milorada Dodika u njegovim zahtjevima. Istovremeno, Dodik govori da će tražiti od Srbije da se RS pridruži Srbiji, Srbija ćuti i pravi se da to nije čula. To je vrlo ozbiljan poziv za koji želimo da čujemo od Beograda šta misli o tome”, mišljenja je Vukelić.

Sve ovo pokazuje da je BiH u jednoj dubokoj i po ko zna koji put, viđenoj krizi, pa je pitanje kako iz nje izaći, kaže za N1 analitičar Velizar Antić. Stava je da će do smirivanja tenzija doći tek kada dođe do tačke ključanja, ali da do eskalacije odnosa neće doći. Kao ni stvarne primjene usvojenih zakona NSRS.

“Da će Ustavni sud da stavi zabranu na njihovu primjenu i da će se na taj način smiriti ova situacija i da ćemo izaći iz ove trenutne krize, ali možda će se otvoriti neke druge krize, kako će oni koji su ušli u ovu ustavnu krizu dalje odgovarati i koje će sankcije snositi”, smatra Antić,piše N1

Ipak, pozivu Tužilaštva BiH na saslušanje, rukovodstvo Republike Srpske se, neće odazvati. U međuvremenu, završene su prve konsultacije u vezi sa ustavom RS. Predsjednik NSRS Nenad Stevandić kaže da se nije ulazilo u meritum, te da nije odlučeno hoće li se ići u pravcu donošenja novog Ustava ili izmjena postojećeg. Međutim, činjenica je, kaže, da je trenutni pretrpio više od 100 amandmana zbog čega je potrebno vratiti se na izvorni i ustavnom poretku, a ne njegovom rušenju. O novom Ustavu još će se razgovarati. Do tada, stvarni problemi građana BiH stavljaju se po strani. Najavljena poskupljenja, društvene anomalije, femicid… sada je sve u drugom planu.

Facebook komentari