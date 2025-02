Predsjedavajuća Predsjedništva BiH žestoko izvrijeđala Heleza

Cvijanović je kazala kako je Helez “presuđeni kafanski nasilnik” koji “živi u zabludi da će prijetnjama izgraditi BiH po mjeri Bošnjaka”.Ona je dodala da bez obzira ko je na vlasti, u “bošnjačkom korpusu u kontinuitetu sve vrvi od radikalizma”.

“Niko tako temeljno ne urušava BiH i njenu budućnost kao oni koji je navodno brane ovakvim prijetećim i ratnohuškačkim izjavama”, ocijenila je Cvijanović koja je reagovala na navodnu Helezovu izjavu da je dobro “za ne daj Bože” da Bosna i Hercegovinu ima fabriku za proizvodnju teškog naoružanja u Novom Travniku,piše N1

Šta je kazao Helez?

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez posjetio je u četvrtak BNT – Tvornicu mašina i hidraulike d.o.o. Novi Travnik, poduzeće namjenske industrijske, dio nekadašnjeg vojnog giganta Bratstva.“Danas sam se uvjerio da BiH ima najrazvijeniju namjensku industriju na području Zapadnog Balkana. Raduje me to u ovim vremenima koja nisu ohrabrujuća, ako imamo u vidu rat u Ukrajini. To je evropsko tlo, to je nama pred vratima“, istakao je Helez.

