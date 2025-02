Burno na saslušanju Forte: Ko je uposlenik Ministarstva koji ništa ne radi 23 godine i šta je ministar pričao s Kabirijem

U Parlamentarnoj skupštini BiH održano je javno saslušanje državnog ministra Edina Forte.

Saslušanje ministra komunikacija i prometa BiH je bilo vezano za pitanja projekta Južna interkonekcija i Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine.

13:27 Kešo je rekao da je ovdje riječ o transportu energenata, a ne energije.

– Kabiri je shvatio da je to vaša nadležnost, molim vas da i vi shvatite. Izbacite član kojim ukidate multipliciranje mandata.

Forto je kazao da neće uraditi što nije evropska praksa da bi zadovoljio nečije političe apetite.

– Ako je to najveći problem, onda pitajte ljudi iz SDA zašto su ga izglasali i šta je bio dil. Kod mene nema dila, nisam protiv ako ide u redovnu proceduru da to izglasate, napravite taj zakon manje evropskim ako hoćete. Tada Vama nije smetao zet, sada smeta. Zet je ok ako je deset godina, ali nije duže – pitao je Forto.

Borenović je pitao šta radi saradnik za cjevovodni transport, s obzirom da ništa ne radi.

– On se bavio drugim poslovima iz transporta, jer mora zaraditi plaću – naveo je Forto.

Borenović je pitao kakva je koordinacija s entitetskim nivoom, razgovori s resornim ministrima iz entiteta.

– Gospodin Čubrilović i Katić, imao sam priliku da zakažem jednu ministarsku konferenciju, ali nisu mogli da svi dođu. Gospodin Budimir također preklapa nadležnosti sa mnom vezano za digitalni potpis. Ne postoji ministar koji je više pokušao da radi s nivoom RS, ali jednostavno sve što se dogovori na jednom sastanku stignu kasnije negativni odgovori, jer misle da je prijenos nadležnosti ili da treba obustaviti sve.

13:23 Forto je kazao da je s novim zakonom prilika i da se zaradi dodatnih šest miliona na već postojećih oko 80 miliona.

– Kada se imenuje član Vijeća iz reda zaposlenika, bit će ispunjena nacionalna zastupljenost – rekao je Forto.

U Vijeću je Marin Raspudić, on je rođak Dragana Čovića, rekao je Emrić.

– Entiteti predlažu članove, uposlenici i VM BiH. Nisam upoznat s rodbinskim vezama, mislim da je riječ o stručnoj osobi, dugo je u toj oblasti. Trebate to pitati Komisiji.

13:15 Zastupnik Emrić je kazao da je mogao shvatiti da je prijedlog došao od ministra, a ne neke radne grupe.

– Institut ograničavanja dva mandata treba održati. Razumijem da ste naveli primjere regiona i EU, ali to nije prioritet, ja takve izmjene ne podržavam. Podržavam da se BHANSA unaprijedi, a ne da trećinu neba kontrolišu iz Hrvatske, a to je prešutno dogovoreno. U četiri člana vijeća Agencije nije predložen niti jedan Bošnjak, zašto – pitao je Emrić.

Forto je kazao da je dobio podršku na VM BiH za Zakon o BHANSA-i, a nije o Zakonu o sigurnosti saobraćaja, zato je predložen jedan, a nije drugi.

13:00 Emrić je pitao ko je u okviru Ministarstva radio zakon.

Forto je kazao da nije nužno da ide u hitnom postupku Zakon o BHANSA-i, ali da smatra da ga je potrebno hitno usvojiti.

– Postoji sektor transporta u Ministarstvu, koji ima svoje saradnike, oni su radili na tom zakonu, ne bih sad govorio o imenima. BiH s ovim ritmom nikada neće ući u EU.

13:06 Delegat u Domu naroda PSBiH Ilija Cvitanović je kazao da je pitanje Južne interkonekcije bilo dinamično i da je svjestan načina na koji je donesen Zakon o južnoj interkonekciji. Pitao je da li vjeruje da Vijeće ministara BiH može ratificirati dokumente s Hrvatskom nakon svega što se desilo.

– Nisam dobar u predviđanju budućnosti, samo mogu ponoviti stav stranke. SNSD teško možže biti partner na državnim stvarima, oni mogu biti samo za povratak unazad, a kamoli da budu za energetsku neovisnost.

12:59 Zastupnik Jasmin Emrić pitao je šta je bio prioritet u smislu udovoljavanja u smislu političkog kadroviranja, ako uzmemo u obzir da je direktor Davorin Primorac, za kojeg imamo informacije da je zet Dragana Čovića.

– To je percepcija korupcije, mislimo da je to politički dil da njegov zet se može kandidirati iza treći mandat, jer vi ukidate ograničavanje prijava na dva uzastopna mandata. To mi kao članovi Komisije želimo da znamo.

– Veza s nekim političarem ne utječe na to kakav zakon trebamo dovesti. Rizik gubitka ljudskih resura je jako naglašen. Ako ne moderniziramo zakon, možemo izgubiti sve kapacitete. Postoji rizik za našu sigurnost ako se ne usvoji. Pitao sam odmah saradnike oko toga kako rade regija, on su rekli da nema ograničenja. U EU također uglavnom nema ograničenja. Ako se na nekog vrši političku utjecaj na neku osobu, to nema veze sa mnom – kazao je Forto.

12:56 Forto je kazao da postoji panevropska mreža ili panevropski koridori.

– Kod nas to rade entiteti, mi možemo uz pomoć međunarodnih partnera dogovoriti s drugim državama kako će se prostirati. Razgovarao sam o tome s ministrom Butkovićem i ministrom iz Srbije. Bez obzira što postoji jedno sistematizirano radno mjesto, mi nemamo nadležnosti.

Zastupnik Nermin Mandra (SDA) je kazao da se ovo uči u školi i da je to njegova struka i da je sve jasno.

12:53 Forto je kazao da Kešo ne poznaje elementarne pojmove, a Kešo je kazao da mu to kaže osoba koja ne zna razliku između graničnog prijelaza i granične crte.

12:49 Kešo je pitao da li transport plina nije transport? Forto je kazao da je tu sada igra riječi.

12:45 Imamo saradnika u oblasti cjevovodnom transport, a riječ je o tome da je sistematizacija radnih mjesta iz 2002. godine, rekao je Forto.

– U zakonima koje nam daju nadležnosti, nigdje nije spomenut cjevovodni transport. Ima ta osoba, ali volio bih da ta osoba dobije neke nadležnosti i nešto radi.

12:42 Zastupnik SDA Safet Kešo je kazao da nije krivično djelo da se ne poznaju nadležnosti, ali je lijepo znati.

– Zašto je onda Kabiri razgovarao s vama o ovoj temi. Imate li vi u Ministarstvu sistematizirano radno mjesto u segmentu za transport, a sistematizirano radno mjesto za cjevovode.

12:36 Begić je pitao da li je tokom pregovora bio izložen bilo kojoj vrsti pritiska – političkom ili ličnom, sve što bi prosječan čovjek smatrao neprimjerenim ponašanjem.

– Često neko kaže da se ne slaže, ali klasičnog pritiska po meni nije bilo. Lični pritisak nisam osjetio. Što se tiče Ambasade SAD, Naša stranka je bila toliko proaktivna, da su govorili da usporimo malo. Potrebno je da mi kao odgovorni političari da se naši interesi poklapaju s onim što je prezentovano iz State Departmenta. Nismo imali pritisak, nego smo tražili gdje se preklapaju.

Begić je pitao da li su imali pritisak od strane HDZ-a BiH.

– Apsolutno ne. Ne slažemo se u svemu, ali to nije pritisak.

Na pitanje da li poznaje Amira Kabirija, on je kazao da su se upoznali na jednoj ceremoniji i da su održali jedan sastanak.

– Znam da je Kabiriju ovaj energent bitan, ja mogu održati sastanak s bilo kojim privrednikom, ali nismo raspravljali o ovoj temi s Kabirijem.

12:35 Forto je kazao da je razgovarao o tom pitanju u svojstvu predsjednika Naše stranke.

12:32 Obraća se zastupnik Zlatan Begić (DF).

– Jako je važno da ovdje raspravljamo o pitanju jJužne interkonekcije. Pretpostavljam da ste pregovarali vezano za pitanje Južne interkonekcije?

12:19 Nakon toga je Forto govorio o Zakonu o BHANSA-i.

– Postojeći zakon je zastario, ima nedostke, a sama Agencija je nadrasla samu sebe. Ona zapošljava 500 ljudi, a ključne osobe su kontrolori letenja, a to je trenutno najdeficiranija struka na svijetu. Trenutno uvozimo te ljude iz Srbije, a možemo to sami raditi. Trenutni zakon ne otvara mogućnost niti jednog aerodroma, jer u postojećem zakonu su poimenično nabrojeni aerodromi. Direktora sam zatekao u drugom mandatu, upoznao sam ga tek nakon što sam došao u ovaj resor, ne pišem zakon na osnovu toga ko koga zna i ko je kome rođak. Natpis da neko ima neograničen broj mandata, ta osoba mora pobijediti na konkursu. Na parlamentu zakon nije prošao jer Komisija nije dala pozitivno mišljenje, a onda je Predstavnički dom prihvatio mišljenje Komisije. Dom naroda ga je usvojio. Ponovo ćemo ga predložiti uz neke tehničke izmjene. Ako usvojimo oba ova zakona, onda ćemo sustići Evropu u tom smislu.

12:12 Ministar Forto je kazao da podržava ovakav format.

– Ovo je odlična prilika da razjasnimo brojna pitanja, a i prilika za parlamentarni nadzor nad izvršnom vlašću. Vezano za Južnu interkonekciju, tu mogu govoriti kao predsjednik NS i član Vijeća ministara BiH, ali resorni ministar tu nemam nadležnost. Za koordinaciju je zaduženo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. U smislu nadležnosti Vijeće ministara BiH, imali smo sličnu tačku vezano za Istočnu interkonekciju. To je predložilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i ona je prošla i otišla dalje ka Predsjedništvu BiH. Mi trebamo utvrditi tačku gdje će se to spojiti i onda se to spušta na entitetski nivo. Ista stvar je s Južnom interkonekcijom, nadam se da ćemo donijeti odluku tačku spajanja plinovoda u Hrvatskoj i BiH, a dalje odluke će donisiti entitetski nivo. Sada je jasno da će to raditi BH Gas,piše Avaz

12:09 Zastupnik PDP-a Branislav Borenović je pohvalio ministra Fortu što se pojavio u javnom saslušanju.

– Ovo je otvoreni, normalni razgovor, a ne sud. Hoćemo da dođemo da određenih saznanja, jer mi iz RS ne raspolažemo s dovoljno informacija oko Južne interkonekcije. Pozivam Vas da date uvodnih nekoliko informacija o ovim temama.

