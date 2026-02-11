“Imam druge obaveze”

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko primio je poziv na prvi sastanak čelnika Mirovnog odbora , ali poziv je stigao kasno, pa će zbog predsjednikovih obveza zemlju u Washingtonu predstavljati ministar vanjskih poslova Maksim Rizenkov , izjavila je danas glasnogovornica bjeloruskog predsjednika Natalija Ejsmont .

„Da, predsjednik Bjelorusije primio je poziv na prvi sastanak čelnika unutar Mirovnog odbora. Nažalost, primili smo ga kasno; raspored predsjednika za to razdoblje već je bio isplaniran. Da, željeli bismo posjetiti Sjedinjene Američke Države , ali postoje pitanja koja se ne mogu odgoditi“, rekao je Eismont za Beltu.

Rekla je da su, osim toga, uzeli u obzir i moguće logističke poteškoće koje mogu nastati zbog nezakonitih sankcija, prvenstveno od strane Europske unije , s obzirom na zatvaranje zračnog prostora iznad EU.

„U tom smislu i unatoč našim željama, predsjednik neće moći sudjelovati na ovom događaju. Istovremeno, naglašavam: u potpunosti dijelimo predanost američkog predsjednika i Odbora za mirno rješavanje svih globalnih sukoba “, rekla je Eismont. Istaknula je da će zemlju u Washingtonu predstavljati ministar vanjskih poslova Bjelorusije Maksim Ryzenkov , koji je u potpunosti informiran o sudjelovanju Republike Bjelorusije u Odboru za mir i drugim pitanjima regionalne situacije i bilateralnih bjelorusko-američkih odnosa.

„Američka strana je već obaviještena o ovoj odluci“, dodala je glasnogovornica. Kako je izviješteno, Sjedinjene Države planiraju održati sastanak Mirovnog odbora u Washingtonu 19. veljače.

