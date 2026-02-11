Zastupnici u turskom parlamentu se potukli tokom polaganja zakletve VIDEO

U turskom parlamentu danas je izbila tučnjava između zastupnika vladajuće Stranke pravde i razvoja (AKP) i oporbene Republikanske narodne stranke (CHP) tijekom polaganja prisege novog ministra pravosuđa Akina Gurleka , a sjednica je nekoliko puta prekidana.

Do incidenta je došlo kada je, kako izvještava turski Hurriyet, Gurlek otišao do govornice kako bi položio prisegu , nakon čega su zastupnici CHP-a prišli govornici , a zastupnici AKP-a su uzvratili , što je dovelo do fizičkog sukoba .

U incidentu su se fizički sukobili zastupnik AKP-a iz Ankare Osman Gokcek i zastupnik CHP-a iz Şanlıurfe Mahmut Tanal , a turski mediji izvještavaju da je Tanalu navodno slomljen nos.

#Turkey’s parliament today looked more like a professional wrestling match than a deliberative body. pic.twitter.com/kBk7UFJYgF — Michael Freund (@msfreund) February 11, 2026

Prethodno je zamjenik šefa parlamentarne skupine CHP-a, Murat Emir, ocijenio da je imenovanje Gurleka za ministra pravosuđa neustavno , navodeći da se suci i tužitelji, ako nisu dali ostavku, ne mogu baviti politikom. Zamjenik šefa parlamentarne skupine AKP-a, Abdulhamit Gul, odbacio je te tvrdnje, naglašavajući da je postupak u skladu s Ustavom i poslovnikom, kao i da ministri moraju položiti prisegu pred parlamentom.

Potpredsjednik Parlamenta , Bekir Bozdag, pročitao je relevantne odredbe i pozvao Gurleka da položi prisegu , nakon čega je došlo do gužve i verbalnih sukoba među zastupnicima, a zatim je sjednica privremeno prekinuta.

Nakon što je sjednica nastavljena, Gurlek je položio prisegu okružen zastupnicima AKP-a, dok su zastupnici CHP-a bacali kopije Ustava na predsjednika.

CHP je objavio da je imenovanje Gurleka , koji je prethodno bio glavni tužitelj u Istanbulu, “udarac demokraciji i vladavini prava”, dok je vladajuća stranka rekla da je postupak proveden u skladu s ustavnim ovlastima.

Facebook komentari