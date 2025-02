Hasičević: Otvaramo dijalog ako budu negativni efekti neradne nedjelje

Odgovorio je zvaničnim podacima o fiskalnom prometu Porezne uprave FBiH – u 2024. godini ukupan trgovinski promet je za 244,8 miliona KM veći nego promet u 2023. godini, a u decembru 2024. veći za 22 miliona KM u odnosu na decembar 2023. godine.

Inflacija u Federaciji je u prošloj godini bila rekordno niska u proteklih pet godina te je iznosila prosječno 1,43 posto.

“Neću da vjerujem da je građanima ove zemlje kratka memorija, jer ne tako davno 2022. godine imali smo inflaciju 17,6 posto, 2023. zabilježen je pad na 6,5 posto prema podacima CBBiH, a u 2024. godini prosječna inflacija u Federaciji BiH iznosila je 1,43 posto”, kazao je Hasičević.

“Istina, došlo je do smanjenja izvoza bh. proizvoda naročito u zemlje EU i to za 14,5 posto, što se moglo odraziti na poslovanje izvozno orijentisanih firmi, ali neću dozvoliti da se taj gubitak pripisuje “neradnoj nedjelji””, dodao je.

Na inicijativu trgovačkih radnika, njih 86.000 u FBiH, Federalno ministarstvo trgovine uvelo je neradnu nedjelju kako bi radnice u trgovini, kojih ima više od 70 posto, od ukupnog broja radnika u ovom sektoru, imale dan za porodicu, za svoju djecu koja nedjeljom ne idu u školu.

“Svakodnevno od njih dobivamo poruke da su konačno dočekale, nakon niza godina, da imaju nedjeljni porodični ručak kad su svi na okupu”, kazao je ministar.

“Konsultacije, analize i rasprave o uvođenju neradne nedjelje trajale su godinu i pol dana. Dakle odluka nije donesena ad hoc. Također, podsjećamo da su podržali neradnu nedjelju i poslodavci i potrošači i ministri u Vladi FBiH kao i federalni parlamentarci, gotovo jednoglasno. Stoga, nećemo pristati na podvale onih koji tvrde da je neradna nedjelja kriva za njihov manji promet i da su milione zarađivali upravo nedjeljom. Čak i ako jesu zarađivali milione samo u jednom danu u sedmici zašto im je onda toliko teško palo povećanje minimalca na 1.000 KM?”.

Federalno ministarstvo trgovine uradilo je analize prometa za svaku općinu/grad u FBiH koji dokazuju da nisu novčani gubici razlog kritika uvođenja “neradne nedjelje”.

“Kritičari su isti oni koji su tvrdili da je došlo do masovnog zatvaranja trgovina, do masovnog otpuštanja radnika, do masovnog otvaranja dragstora, a bez ijednog potkrijepljenog podatka. Odgovorit ćemo argumentima”, poručio je Hasičević.

Iz ministarstva su poručila da i u koliko je došlo do pada prometa u pojedinim opštinama to se desilo u martu, septembru, oktobru i novembru 2024. godine najčešće te se ne može dovesti u vezu sa uvođenjem neradne nedjelje,pišu Vijesti

Ministar je stava da ukoliko se pokaže da su prema ekonomskim pokazateljima efekti negativni, otvoriće se dijalog da se pronađe najbolje rješenje.

Prema nalazima Porezne inspekcije, u Federaciji još uvijek ima trgovaca koji ne posjeduju fiskalne kase ili ne izdaju račune za prodatu robu. Inspekcija u svakoj kontroli zatekne barem 10 posto neprijavljenih radnika, odnosno radnika na crno, stoga je borba protiv sive ekonomije imperativ i Ministarstva trgovine i Vlade FBiH, poručili su.

