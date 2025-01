Vremenska prognoza za narednih nekoliko dana…

U nedjelju u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -8 do -2, na planinama do -12, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 10 °C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći lokalno slaba kiša u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Tokom noći u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne povremeno jaki udari juga. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu i sjeveru do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru zemlje do 14 °C.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjma Bosne. Tokom noći kiša je moguća u dijelovima centralne, istočne i jugoistočne Bosne. Vjetar slab do umjeren, povemreno sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i sjeveru do 12, a dnevna od 10 do 16 °C.Slobodnabosna

