Tučnjava na stadionu u Švicarskoj, potukli se Srbi i Albanci

Tučnjavaa u Cirihu po okončanju utakmice Švajcarska – Srbija (1:1). Buknuo je sukob nekoliko navijača na tribinama.

