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Ko je prijetio sudiji Kazlagiću na poluvremenu? “Nećeš živ izaći odavde”

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Objavljeno prije 1 sat

Prošle sezone odigrana je teška i mučna utakmica između Posušja i Sarajeva koja je imala i “treće poluvrijeme”.

Na poluvremenu ove utakmice bilo je raznih dešavanja, pa čak i upada u sudijsku svlačionicu.

Naime, pred Općinskim sudom u Širokom Brijegu je podignuta optužnica protiv jednog lica koje je prijetilo glavnom sudiji.

Sve se desilo tokom pauze između dva poluvremena kada je jedna osoba ušla u svlačionicu u kojoj su se nalazile sudije,pišu Vijesti

Tužiteljstvo tvrdi da je prvo psovao sudijama, a nakon toga je prijetio glavnom sudiji Kazlagiću.

“Neću ti zapalit auto, zapalit ću tebe, nećeš odavde živ izaći, majku ti je*em”, riječi su koje su, prema optužnici, izrečene.

Sve je kod glavnog sudije Kazlagića izazvalo osjećaj straha i nesigurnosti.

On je nakon utakmice otišao u prostorije Policijske uprave Posušje i sve prijavio.


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