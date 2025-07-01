Sladić objavio prognozu do kraja mjeseca pa otišao na godišnji

Sladić je konstatovao kako će se još zadržati sunčano i stabilno vrijeme, ali i da će biti mnogo ugodnije nego u augustu.

Također, najavio je nastavak sušnog perioda te obavijestio javnost kako ide na zasluženi godišnji odmor sve do kraja oktobra.

“Uprkos povremenim padavinama potkraj radne sedmice, nažalost i dalje ne očekujemo značajnije poboljšanje hidrološke situacije jer one neće biti dovoljne da se dubinski slojevi nahrane prijekopotrebnom vlagom uslovljen višemjesečnim deficitom padavina u proljeće i ljeto. Za veći dio zemlje hidrološka suša se nastavlja skoro do pred sami kraj septembra mjeseca, budući da trenutni prognozni materijali ne ukazuju na bitnije signale za veće količine padavina,pišu

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Istovremeno, na početku treće dekade septembra zapadna Europa izgledno ponovo ide pod kraći i jesenski val vrućine (val od par dana) s temperaturama zraka do 35 °C u Španiji i Portugalu, 32 °C u Francuskoj i 29 °C na jugu Velike Britanije.

Bosnu i Hercegovinu u tom periodu ne očekuju visoke temperature zraka, budući da bi se nalazila sa prednje strane anticiklone, no i dalje na jugu Hercegovine treba računati poslijepodneva sa vrijednostima oko 30 °C. Svakako, bit će znatno prijatnije za većinu populacije uz svježa jutra i noći, ali i nastavak već spomenute suše.

Također, ovo su zadnje prognoze vremena u doglednom periodu. Ostavljam nikad teže, vrelije i zauzetije ljeto iza sebe, a tijelo šalje signale da je vrijeme prikočiti. Početkom astronomske jeseni odlazim na svoj ljetni godišnji odmor, a nove prognoze sačekat će sami kraj oktobra mjeseca. Nadati se samo da ne budu ovako ekstremne kao u protekla 3-4 mjeseca”, naveo je Sladić.

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