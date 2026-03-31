Novak Đoković pred utakmicu Zmajeva ponovo posjetio visočke piramide

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, posjetio je visočke piramide, odnosno Park Ravne.

On je u ponedjeljak 30. marta 2026. došao u popodnevnim satima u Visoko gdje se susreo s direktorom Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ i pronalazačem bosanskih piramida Dr Semirom Osmanagićem.

Dugogodišnji prijatelji su prvo posjetili park ‘Ravne 2’ gdje je Dr Osmanagić upoznao Đokovića o novim paviljonima posvećenim Vinčanskoj civilizaciji, Lepenskom Viru, Starčevačkoj kulturi, Ilirskim božanstvima, Ilirskim/Slavenskim/Bosanskim vilama, Kulinu banu, bistama naših književnika (Krleža, Maksimović, Selimović, Dizdar, Prešeren, Andrić, Ujević, Šantić) te naših naučnika (Milanković, Marić-Ajnštajn, Bošković, Osmanagić, Pupin, Ružička, Prelog, Štefan).

Novak je sa velikim zanimanjem poslušao prezentaciju o novim otkrićima u Bosanskoj dolini piramida: primjenu elementara sakralne geometrije u rasporedu piramida: jednakostraničnih trouglova, Cvijeta života i Fibonačijevih spirala. Posebno je bilo govora o vezi piramida u BiH i zvjezdane konstelacije Plejada.

Bilo je govora o organizaciji još jednog teniskog spektakla u budućnosti, kao onog kojim je otvoren teniski stadion u parku ‘Ravne 2’ u julu 2022.

Dan je završen u prahistorijskim podzemnim tunelima Ravne gdje se Novak susreo s posjetiocima iz Srbije, Češke, Makedonije i BiH.

Kako je najavljeno, Novak Đoković večeras će biti specijalni gost na stadionu Bilino polje na kojem će naša reprezetnacija protiv Italije tražiti svoj drugi plasman na Mundijal, pišu Vijesti.

