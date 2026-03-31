Đuro uz Zmajeve: Daj ga Dijamante i daj im krila Nole

Objavljeno prije 17 minuta

Bosanskohercegovački glumac i muzičar Branko Đurić Đuro oglasio se uoči utakmice između Bosne i Hercegovine i Italije, pruživši podršku našoj reprezentaciji.

Na društvenim mrežama poslao je kratku, ali energičnu poruku u svom prepoznatljivom stilu, pozivajući Zmajeve na borbu i bodreći Edina Džeku i Miralema Pjanića.

“Idemooo Zmajeviiii!!!! Daj ga, Dijamanteeee!!! Daj im krila Noleeee!”, napisao je Đuro na svojoj Facebook stranici..Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije igra se večeras od 20:45 sati na stadionu Bilino polje u Zenici.

Direktan televizijski prijenos osiguran je na BHT1, dok će tekstualni prijenos biti dostupan na portalu Vijesti.ba.


