Američka novinarka oteta usred Bagdada, u toku velika akcija snaga bezbjednosti

Američka slobodna novinarka Šeli Kitlson oteta je u utorak u Bagdadu. Nju su kidnapovale neidentifikovane osobe, saopštilo je iračko Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok snage bezbjednosti intenzivno tragaju za počiniocima.Ministarstvo je navelo da je akcija pokrenuta odmah na osnovu, kako su rekli, “preciznih obavještajnih podataka”. Dodaje se da su vlasti presrele vozilo za koje se vjeruje da pripada otmičarima, koje se prevrnulo tokom pokušaja bijega. Međutim, Kitlsonova se nije nalazila u vozilu.Lokalni mediji izvještavaju da je oteta u blizini hotela “Bagdad” u ulici Sadun.

Sigurnosne kamere navodno su snimile trenutak njene otmice, ali autentičnost snimka još nije potvrđena,piše Avaz

Otmica Šeli Kitlson podsjeća na slučaj rusko-izraelske istraživačice Elizabet Tsurkov, koja je kidnapovana u jednom bagdadskom kafiću u martu 2023. godine. Nju je 903 dana kao taoca držala proiranska milicija Kataib Hezbolah, prije nego što je oslobođena sporazumom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Kitlsonova, američka državljanka koja je provela godine u Italiji i trenutno živi u Rimu, poznata je po hrabrom izvještavanju iz ratnih zona u Avganistanu, Iraku i Siriji.

Šeli Kitlson nema poznatu političku agendu i pisala je za brojne publikacije, uključujući Al-Monitor. Izvori iz Trampove administracije potvrdili su za Al-Monitor da su bili svjesni prijetnji upućenih novinarki i da su joj savjetovali da ne putuje u Irak.

