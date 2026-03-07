Zenica gori: BHFanaticosi u nezapamćenom korteu krenuli ka stadionu

Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Italije večeras će u okviru finala baraža za Svjetsko prvenstvo odmjeriti snage u Zenici, a susret na Bilinom polju zakazan je za 20 sati i 45 minuta.Euforija na ulicama Zenice je na vrhuncu, a najvatreniji pristalice naše selekcije krenuli su u korteu prema stadionu. Atmosfera je zagrijana i prije same utakmice, a nadamo se da će i na stadionu vladati fer i korektno navijanje te da će naši Zmajevi izboriti plasman na veliki Mundijal.

