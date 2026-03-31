Tramp: “Jeb*no razvaljujem Iran, pogledajte tu eksploziju, prekrasno, prekrasno”

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je za The New York Post da vjeruje kako bi rat u Iranu uskoro mogao biti priveden kraju, dodajući da druge države mogu same ponovo otvoriti Hormuški moreuz. Njegove izjave uslijedile su nakon što je na društvenim mrežama objavio snimke snažnih eksplozija kod Isfahana, za koje tvrdi da su pogodile veliki broj ciljeva.Nećemo još dugo biti ondje. U ovom trenutku ih jeb*no razvaljujemo, to je potpuno uništenje – rekao je Tramp u telefonskom razgovoru.

– Ali nećemo morati još dugo ostati. Imamo još posla dok ne uništimo njihovu ofanzivu, odnosno sve ofanzivne sposobnosti koje su im preostale – dodao je

Pitanje Hormuškog moreuza

Tramp je poručio da bi pitanje Hormuškog moreuza, koji Iran drži zatvorenim već 31 dan, mogle riješiti druge države, uprkos tome što je zatvaranje izazvalo rast cijena energenata na svjetskom tržištu.

– Pa, mislim da će se on automatski otvoriti. Moj je stav sljedeći: Ja sam uništio tu zemlju. Oni više nemaju snage. Neka države koje koriste moreuz sada odu i otvore ga… Pretpostavljam da će onaj ko kontroliše naftu biti vrlo sretan da otvori moreuz – izjavio je.

Tramp je ujedno kritikovao američke saveznike jer se nisu ponudili da učestvuju u multinacionalnoj flotili koja bi silom otvorila ovaj ključni pomorski pravac.

Upitan o navodima Wall Street Journala da je spreman okončati rat bez ponovnog otvaranja moreuza, Tramp je odgovorio: “Iskreno, ne razmišljam o tome. Moj jedini zadatak bio je osigurati da nemaju nuklearno oružje. I neće ga imati. Kada mi odemo, moreuz će se automatski otvoriti.”

Zračni udari i tvrdnje o promjeni režima

Tramp nije želio otkriti šta je tačno pogođeno u noćnim zračnim udarima kod Isfahana, velikog grada u čijoj blizini se nalazilo iransko nuklearno postrojenje. Ipak, naglasio je da ga je iznenadila jačina eksplozija, što, prema njegovim riječima, ukazuje na značajne mete.

– Radije ne bih o tome, ali saznat ćete uskoro. Bile su prilično velike, zar ne? – rekao je Tramp.

– Sve će se doznati, ali to je bilo samo još jedno od onih njihovih krasnih područja za koje smo se pobrinuli. To je bilo prekrasno. Prekrasno. To su stvari koje smo digli u zrak. Kakva je to eksplozija bila – dodao je

– Zapravo je bila veća nego što smo mislili, što znači da su ondje imali mnogo toga. Oduzimamo im nuklearne sposobnosti i postigli smo promjenu režima. Znate, sada imamo posla s potpuno drugačijom garniturom ljudi, i oni su mnogo razumniji od prethodnika, mnogo razumniji – rekao je Tramp, dodajući: “A to je zaista promjena režima.”

“Ne mogu vam govoriti o tim stvarima”

Predsjednik je odbio otkriti razmatra li slanje pregovaračkog tima, u kojem su specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), u Pakistan ili neku drugu zemlju

– To ne želim reći. Ne mogu s vama razgovarati o tim stvarima, o svemu tome. U redu? Jednostavno ne mogu. Smiješno je, zar ne? Šta hoćete, da vam odam svoju strategiju? Da vam odam svoju strategiju? – rekao je.

Uprkos procjeni da bi rat mogao uskoro završiti, Tramp je ostavio otvorene sve opcije te je u region rasporedio hiljade američkih vojnika za moguće kopnene operacije. Među njima su dvije amfibijske jurišne grupe marinaca i padobranske jedinice kopnene vojske.

