“Federera je zanimao samo novac, ništa nije davao drugima”

Rodžer Federer našao se na udaru teških kritika nakon izjava koje je prenio švicarski tabloid Blick, a koje dolaze od Žila Žurdana, direktora projekta modernizacije Roland Garrosa.

On je ustvrdio da o slavnom Švicarcu nisu imali lijepo mišljenje te da je, prema njegovom utisku, Federer bio fokusiran isključivo na sebe i vlastiti interes.

Žurdan je pritom naglasio da je Rafael Nadal na njega ostavio potpuno drugačiji dojam, opisavši ga kao pristupačnijeg i autentičnijeg.

Za Federera je rekao da nije bio ni nepristojan ni zao, ali da s njim, kako tvrdi, nije bilo pravog odnosa te da ga je mnogo više zanimao novac nego davanje vremena drugima.

Takve tvrdnje dolaze u trenutku kada se Federer ponovo našao u fokusu javnosti i zbog finansijskog uspjeha, pošto ga je Forbes nedavno označio kao prvog teniskog milijardera.

Iako je od nagrada na turnirima zaradio manje od 150 miliona dolara, najveći dio bogatstva izgradio je kroz sponzorske ugovore i poslovne projekte.

