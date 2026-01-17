Đoković iznenadio odgovorom o penziji

Bilo je tu dosta interesantnih pitanja za Novaka Đokovića, ali se jedno ipak posebno istaklo. Novinare je interesovalo kada će se najbolji teniser današnjice povući sa terena, odnosno otići u penziju.

Naravno, Đoković nije i dalje spreman da tako nešto uradi, jer vjeruje da u njemu i dalje ima dovoljno volje i snage da ostvari zapažene rezultate, čak i u 39. godini, pa je mnoge iznenadio svojim odgovorom.

“Često me pitaju kada će da dođe kraj za mene, ali još ne razmišljam o tome, tu sam i takmičim se. Kada mi to sazri u glavi, podeliću to s vama, i onda možemo da pričamo o oproštajnoj turneji, ali sada sam i dalje broj četiri na svetu, takmičim se sa najboljima na svetu, nema potrebe za tom diskusijom” rekao je Novak Đoković.

Kaže da ne žali ni za čim u karijeri i ističe da je oborio skoro svaki rekord koji je postojao.

“Neki sportisti žale za time što možda nisu ostvarili neki cilj, ali veliki je broj onih sportista, barem onih koje sam ja slušao, koji cene ono što su uradili. Sve je stvar lične perspektive. Ja sam poslednji koji bi trebalo da se žali, oborio sam manje-više svaki rekord, zahvalan sam tenisu na prilici da živim san, putujem svetom… Uspesi su najveći motiv i zvezda vodilja, ali nije to jedino, interakcija s ljudima, ljubav prema igri, adrenalin kad se izlazi na teren, to je kao droga, mislim da se i mnogi drugi sportisti slažu s time” podvukao je Đoković, a prenosi “Telegraf”.

