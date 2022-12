Tajson Fjuri večeras želi nokautirati Dereka Čisora

Mnogi su zamjerili Tysonu Furyju činjenicu da se ove godine više puta penzionisao, a zatim ponovno vratio u boks. Kroz cjelokupni proces, Fury je isprozivao niz boksera, najavljivao je mečeve protiv Oleksandra Usyka i Anthonyja Joshue, a na kraju ćemo ipak gledati protiv Dereka Chisore.

Veliki favorit

‘Gypsy King‘‘ i Chisora u ringu bi se trebali naći večeras oko 22.15 satri, a borba će se održati na stadionu Tottenham Hotspursa u Londonu. Nije to meč koji su bokserski fanovi priželjkivali, ali činjenica je da će većina nas svakako pogledati tu borbu, jer Furyjeve borbe se ne propuštaju, a Derek Chisora odavno je poznat kao borac koji se uvijek dolazi otvoreno potući.

WBC-ova titula ulog je večerašnje borbe i Chisora 26 dana prije svog 39. rođendana ima priliku okruniti svoju karijeru svjetskom titulom. Fury je ogroman favorit prema mišljenju kladionica. 1,05 koeficijent je na njegovu pobjedu (Crobet), dok 8,50 iznosi koeficijent na pobjedu Chisore. Naravno, radi se o teškašima, a Chisora je vaganju imao 118 kilograma (Fury 121,83 kg) i jedan udarac može promijeniti tok cijele borbe.

Fury je na udaru brojnih kritika jer je odabrao Chisoru kao protivnika. Radi se o bokseru koji iza sebe ima tri poraza u posljednja četiri nastupa, ali u meč za titulu ulazi nakon pobjede nad Kubratom Pulevim. Chisora se dugi niz godina bori isključivo protiv vrhunskih teškaša, a s obzirom da između njega i Furyja vlada određeno prijateljstvo, dojam je da je Fury htio iskoristiti priliku da se Chisora još jednom dobro naplati u zenitu svoje karijere. Fury ipak ističe kako se radi i o jako zanimljivoj borbi.

Hobi, a ne biznis ili obavez

– Slušam sve ove kritike od strane ljudi koji nisu bacili udarac u svom životu, rekao je Fury, prenosi Fightsite, te dodao:

– U utrci dvaju konja, nikad ne smijete podcijeniti nikoga, jer puno toga može poći po zlu. Puno puta sam gledao kako prvaci potcijene svoje protivnike, razmišljaju unaprijed o nekim drugim imenima, dok protivnik naporno trenira, bez pritiska, a zatim nokautira prvaka. To sam viđao masu puta. Meni se to neće dogoditi jer ja treniram naporno i poštujem svakog protivnika s kojim sam se borio. Stalno dajem 110 posto na treningu. Devet sedmica trajao je moj kamp za ovu borbu. Šest sedmica nisam se seksao, jer želim doći poput razuzdanog zeca. Znam da Derek dolazi da me nokautira, a ja ću također pokušati nokautirati njega. Nema se što drugo reći, rekao je Fury na konferenciji za medije.

Kad je u pitanju višestruko povlačenje, a zatim povratak iz mirovine, Fury je imao ponešto za reći i na tu temu.

– Moj odnos s boksom? Trenutno su moje misli na dobrom mjestu. Vratio sam se i gladan sam, ulažem puno truda i naporno radim. George Foreman davno je rekao kako je teško buditi se u pet ujutro i otići na trčanje onda kad nosite Versace papuče i svilenu pidžamu. Ja ne mislim da je tako. Puno mi je lakše trčati cestom znajući da sam financijski osiguran i da sam ostvario sve što sam trebao. Ovo je sada hobi, a ne biznis ili obaveza. Boks je moj hobi i volim ovo što radim. Zaljubljen sam u boks od malena, a sada mi je 34 godine starosti. Bilo je to veza u kojoj su se miksali ljubav i mržnja, a ponekad je bilo toksično. Ali onda kad je dobro, zbilja je dobro.

Sklon sam ovisnostima

Htio je napustiti boks puno puta.

– Ali uvijek me povuče natrag. Kao da je neka teška droga i ovisnost. Znam da se radi o ovisnosti jer ja sam osoba sklona ovisnostima. Boks nije moj najbolji prijatelj, boks je ovisnost. Pomalo je i zlostavljajuće, jer kad dođem u dvoranu, boks zlostavlja moje tijelo, moj um i moju dušu, ali kasnije me odvede u ekstazu. Naboj je nevjerojatan i podiže me kao ništa drugo, ali također me i spušta kao ništa drugo. Boks je veća ovisnost od bilo koje droge, jer ovog se ne možete ostaviti, rekao je Fury.

Lijepo je vidjeti gladnog i motiviranog Tysona Furyja, a bit će zanimljivo vidjeti u kakvom će se izdanju pojaviti ovaj ‘‘razuzdani zec‘‘ večeras iza 22 sata.

