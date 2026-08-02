Formula 1 ruši rekorde u SAD: Austin očekuje najveću posjetu u historiji utrke

Promotor utrke Bobby Epstein kazao je da promjene pravila nisu negativno utjecale na prodaju ulaznica te da potražnja premašuje ranija očekivanja.

– Na putu smo ka rekordnoj godini. Bilježimo izuzetno veliku potražnju i lako bismo mogli nadmašiti prošlogodišnji rekord – rekao je Epstein, javlja Reueters.

Velika nagrada SAD bit će održana 25. oktobra kao 18. utrka ovogodišnjeg prvenstva Formule 1,pišu Vijesti

Epstein smatra da dio publike u Austin dolazi zbog cjelokupnog doživljaja događaja, a ne isključivo zbog samog takmičenja, zbog čega ne očekuje da će rasprave o novim motorima i propisima smanjiti interesovanje.

Prošlogodišnju utrku tokom cijelog vikenda pratilo je više od 400.000 gledalaca, a sve ulaznice bile su rasprodane. Organizatori su u međuvremenu unaprijedili prilazne ceste i dodali nove saobraćajne trake, što bi moglo omogućiti dolazak dodatnih 15.000 do 30.000 ljudi dnevno.

Iz Formule 1 ove sedmice su saopćili da je šest od prvih 11 utrka u sezoni privuklo rekordnu posjetu.

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