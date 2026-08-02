Američki mediji: Saudijski prijestolonasljednik razgovarao s Trumpom i izrazio zabrinutost zbog planiranih napada

Axios, pozivajući se na američkog dužnosnika, rekao je da je princ Mohammed “izrazio zabrinutost i zatražio pojašnjenje o planu djelovanja”. Citirajući drugi izvor upoznat sa situacijom, Axios je rekao da je pozvao Trumpa da deeskalira i suzdrži se od pokretanja napada.

Osoba upoznata sa sadržajem poziva rekla je za AP da su Saudijci zabrinuti da bi, ako SAD cilja na iransku energetsku infrastrukturu ili izvede masovne napade na mostove ili elektrane, Teheran mogao odgovoriti napadima na energetsku infrastrukturu kraljevstva i drugih zemalja Perzijskog zaljeva.

Prema predhodnim izvještajima, Trump je rekao da su ga zemlje Bliskog istoka nagovorile da ne napada Iran.

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