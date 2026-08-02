Filmska groznica stiže u Sarajevo: Hiljade gostiju, crveni tepih i 32. SFF pred vratima

Festival svake godine okuplja hiljade gostiju iz međunarodne filmske industrije i desetine hiljada posjetilaca, a njegova organizacija zahtijeva koordiniran angažman brojnih institucija, javnih preduzeća i službi Kantona Sarajevo kako bi svi sadržaji protekli sigurno i u festivalskoj atmosferi.

Podršku organizaciji pružaju resorna ministarstva Kantona Sarajevo, općine, Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, Turistička zajednica KS, Profesionalna vatrogasna brigada KS, javna komunalna preduzeća Park, Rad, Vodovod i kanalizacija, GRAS, Kantonalna uprava civilne zaštite, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS te Elektroprivreda BiH.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je Feni da će, kao i prethodnih godina, biti angažiran dovoljan broj policijskih službenika koji će provoditi operativno, fizičko, kontradiverziono i saobraćajno osiguranje svih festivalskih događaja.

Građani će blagovremeno biti informisani o eventualnim izmjenama režima saobraćaja, radnom vremenu ugostiteljskih objekata i drugim važnim sigurnosnim i organizacionim informacijama, uz poziv da poštuju upute policije i organizatora.

Tokom Festivala bit će produženo radno vrijeme ugostiteljskih objekata u skladu sa zakonskim propisima, dok će nadležne inspekcije i komunalna preduzeća pojačati aktivnosti na održavanju čistoće i uređenju javnih površina.

Ni ove godine neće biti vatrometa, a iz Profesionalne vatrogasne brigade KS apelovali su i na organizatore drugih manifestacija da izbjegnu njegovu upotrebu radi smanjenja rizika od požara.

Sarajevo Film Festival iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost ne samo kao kulturni, već i kao jedan od najznačajnijih turističkih događaja u Bosni i Hercegovini. Podaci Turističke zajednice Kantona Sarajevo pokazuju kontinuiran rast turističkog prometa tokom festivalskih dana.Tokom SFF-a 2025. godine zabilježeno je 41.980 dolazaka i 86.655 noćenja, što predstavlja rast od 5,5 posto u broju dolazaka i četiri posto u broju noćenja u odnosu na 2024. godinu. U poređenju s 2023. godinom broj dolazaka povećan je za gotovo 23 posto, a noćenja za 12,8 posto. Najviše gostiju dolazi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Velike Britanije, Crne Gore, Njemačke, Austrije, Italije, Švedske i Turske.

Kanton Sarajevo raspolaže dovoljnim smještajnim kapacitetima za očekivani broj festivalskih gostiju. Prema podacima Turističke zajednice KS, u maju ove godine evidentirano je 18.603 kreveta i 8.061 soba, što predstavlja rast u odnosu na prethodnu godinu.

Ovogodišnje izdanje Festivala donosi bogat filmski program. Festival će otvoriti film “Očevina” reditelja Paweła Pawlikowskog, dok Takmičarski program – dugometražni igrani film donosi devet novih regionalnih ostvarenja, među kojima je šest filmova rediteljica.U konkurenciji dokumentarnog filma bit će prikazana 22 ostvarenja, uključujući svjetske i regionalne premijere,pišu Vijesti

Počasno Srce Sarajeva ove godine bit će uručeno iranskom oskarovcu Asgharu Farhadiju, kojem će biti posvećena i retrospektiva njegovih filmova, dok će žirijem 32. Sarajevo Film Festivala predsjedavati britanska glumica Emily Watson.

Sarajevo će i ovog augusta, uz vrhunske filmske premijere, brojne međunarodne goste i jedinstvenu festivalsku atmosferu, još jednom potvrditi status regionalnog centra kulture, umjetnosti i kreativne industrije, promovirajući Bosnu i Hercegovinu kao otvorenu, sigurnu i atraktivnu destinaciju.

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