Američki general upozorava Pentagon: “Nemamo dovoljno snaga za zaštitu Izraela”

U internom pismu upućenom vrhu Pentagona, general Grynkewich je naglasio da su dugotrajne operacije presretanja raketa i dronova na Bliskom istoku drastično opteretile američku flotu razarača i iscrpile zalihe ključnih raketa presretača, preosi washingtonpost.

Izbor između sopstvene sigurnosti i pomoći savezniku

Prema navodima u dokumentu, ukoliko EUCOM-u ne bude hitno dodijeljen još jedan mornarički razarač opremljen naprednim sistemima odbrane, američka vojska bi ubrzo mogla biti primorana na teške odluke.

“Ukoliko se trenutni kapaciteti ne pojačaju, bit ćemo dovedeni u situaciju da moramo birati između zaštite vlastite teritorije SAD-a i pružanja kontinuirane protivraketne odbrane Izraelu”, upozorio je Grynkewich.

Pritisak na resurse i zalihe presretača

Američki razarači već mjesecima aktivno učestvuju u presretanju projektila koje ispaljuje Iran i njegove regionalne savezničke grupe. Ova intenzivna operativna dinamika ne samo da troši resurse samih brodova, već dovodi i do ubrzanog pražnjenja zaliha sofisticiranih projektila (poput sistema Patriot i mornaričkih presretača serije SM), čija je proizvodnja dugotrajna i izuzetno skupa.

Zvanični muk u Washingtonu

Iz Pentagona su odbili zvanično komentarisati sadržaj ovog internog dopisa.

Nadležni vojni zvaničnici izjavili su za medije da su ovakve procjene uobičajeni dio vojne komunikacije kada komandanti na terenu primijete da dugotrajne misije počinju prelaziti okvire raspoloživih resursa. Unatoč tome, ovo upozorenje jasno oslikava koliko široki regionalni sukob stavlja pritisak na globalne vojne kapacitete Sjedinjenih Američkih Država.

Facebook komentari