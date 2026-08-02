Trump otkazuje napad, poziva na ‘brzi’ dogovor o Hormuzu

Tvrdi da su ga Iran i druge zemlje na Bliskom istoku zamolile da odgodi bilo kakve napade te da su “dogovoreni okviri sporazuma”, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Objava je uslijedila nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio da će svaka ” agresija ” SAD-a i Izraela biti dočekana “odlučnim i proporcionalnim odgovorom” u odvojenim telefonskim razgovorima s načelnikom pakistanske vojske i ministrima vanjskih poslova Turske i Saudijske Arabije, prenosi AJ.

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