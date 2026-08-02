Svijet

Trump otkazuje napad, poziva na ‘brzi’ dogovor o Hormuzu

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Objavljeno prije 2 sata

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otkazao planirane napade na Iran “pod uvjetom da se brzo postigne dogovor”.

Tvrdi da su ga Iran i druge zemlje na Bliskom istoku zamolile da odgodi bilo kakve napade te da su “dogovoreni okviri sporazuma”, uključujući ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Objava je uslijedila nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio da će svaka ” agresija ” SAD-a i Izraela biti dočekana “odlučnim i proporcionalnim odgovorom” u odvojenim telefonskim razgovorima s načelnikom pakistanske vojske i ministrima vanjskih poslova Turske i Saudijske Arabije, prenosi AJ.


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