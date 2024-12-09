Ostali sportovi

Sedam medalja za Semih na Bosna Openu

4.9K  
Objavljeno prije 8 sati

Prestižni Bosna Open, turnir u karateu u organizaciji Karate kluba Champion, na Ilidži je okupio veliki broj takmičara, među njima i devet takmičara Semiha iz Mostara.

Prestižni Bosna Open, turnir u karateu u organizaciji Karate kluba Champion, na Ilidži je okupio veliki broj takmičara, među njima i devet takmičara Semiha iz Mostara. Oni su osvojili sedam medalja u Katama, što je još jedna potvrda kvalitetnog rada i veliki uspjeh za klub.

Naši takmičari su još jednom pokazali visok nivo znanja, disciplin i sportske zrelosti. Njihovi nastupi su rezultat predanog rada, truda i kontinuiranog zalaganja na treninzima. Posebno ističemo borbenost, tehničku preciznost i samopouzdanje koje su demonstrirali, dostojno predstavljajući svoj klub, grad i državu. Zahvaljujemo se organizatoru na pozivu i odličnoj organizaciji turnira, a posebna zahvalnost roditeljima naših takmičara na nesebičnoj podršci koju pružaju djeci i klubu. Ovaj izvanredan rezultat dodatna je motivacija za buduće izazove i nova takmičenja koja slijede, poručili su iz KK Semih.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh