Veliki uspjeh džudista Mostara u Lukavcu

Objavljeno prije 5 sati

Proteklog vikenda u Lukavcu je održano Prvenstvo Federacije BiH, koje je ujedno bilo i kvalifikacioni turnir za prvenstvo Bosne i Hercegovine u judou.

 Judo Mostra / Haber.ba

Judo klub Mostar predstavio se s 11 takmičara, koji su ukupno osvojili devet medalja. Time se devetoro takmičara Mostara plasiralo na prvenstvo najboljih džudista naše zemlje.

– Zadovoljni smo nastupom, nastavljajući dalje s radom i pripremama za naredne turnire i Državno prvenstvo, poručili su iz Judo kluba Mostar.
Takmičari Mostara koji su osvojili medalje u Lukavcu su: Nadin Kukuruzović, Una Balta i Sarah Trebović, koji su osvojili zlata, zatim srebreni Demir Idrizović i Adian Pajević, te osvajači bronzanih medalja: Haris Trebović, Naida Maksumić, Ahmed Isanović i Tarik Buljubašić.
Pored osvajača medalja za Mostar su u Lukavcu nastupili Adem Isanović koji je osvojio peto mjesto, te Zaid Macić – osvajač sedmog mjesta.


