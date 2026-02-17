Veliki uspjeh džudista Mostara u Lukavcu

Judo klub Mostar predstavio se s 11 takmičara, koji su ukupno osvojili devet medalja. Time se devetoro takmičara Mostara plasiralo na prvenstvo najboljih džudista naše zemlje.

– Zadovoljni smo nastupom, nastavljajući dalje s radom i pripremama za naredne turnire i Državno prvenstvo, poručili su iz Judo kluba Mostar.

Takmičari Mostara koji su osvojili medalje u Lukavcu su: Nadin Kukuruzović, Una Balta i Sarah Trebović, koji su osvojili zlata, zatim srebreni Demir Idrizović i Adian Pajević, te osvajači bronzanih medalja: Haris Trebović, Naida Maksumić, Ahmed Isanović i Tarik Buljubašić.

Pored osvajača medalja za Mostar su u Lukavcu nastupili Adem Isanović koji je osvojio peto mjesto, te Zaid Macić – osvajač sedmog mjesta.

