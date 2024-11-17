Najveći adut olimpijskog tima BiH: Muzaferija danas nastupa u spustu, poznato gdje možete gledati utrku

Trka je zakazana za 11:30 sati i predstavlja prvu priliku da se jedan od bh. olimpijaca pojavi u takmičarskoj konkurenciji.

Muzaferija je olimpijski turnir dočekala u solidnoj formi, a na prvom zvaničnom treningu u Kortini ostvarila je 17. vrijeme, iako je trening kasnije otkazan zbog loših vremenskih uslova.

Problemi s vremenskim prilikama pratili su i prethodni dio sezone, pa je krajem januara otkazan i spust u Kran-Montani.

U nastavku takmičenja Elvedina je vozila Super G, gdje je zauzela 22. mjesto u Kran-Montani, dok je u Europa Cupu u Sarntalu bila 16. Današnji olimpijski spust će započeti sa startnim brojem 22 od ukupno 36 takmičarki.

Bh. skijašica će se nadati dobrim uslovima na stazi i stabilnom snijegu, kako bi mogla ostvariti što bolji rezultat i dostojno otvoriti nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine na Olimpijadi

