Čini se da smo sve bliže tome: Kraj karijere Joshue nakon velike tragedije

Promotor Anthonyja Joshue Eddie Hearn oglasio se povodom sve češćih spekulacija o mogućem penzionisanju bivšeg svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, nakon teške saobraćajne nesreće koju je bokser doživio krajem decembra u Nigeriji.

Joshua je u nesreći prošao bez težih povreda, ali su dvojica njegovih prijatelja i saradnika, Sina Ghami i Kevin „Latif“ Ayodele, izgubili život na licu mjesta. Nekoliko dana kasnije, Joshuin ujak je za lokalne medije izjavio da je bokser navodno odlučio okončati karijeru, iako se sam Joshua tim povodom još nije javno oglasio.

Eddie Hearn je istakao da trenutno nije važno pitanje povratka u ring, već psihičko stanje njegovog štićenika. Naglasio je da Joshua prolazi kroz tešku ličnu tragediju i da mu je potrebno vrijeme, dodavši kako niko nema pravo da ga osuđuje ako odluči da se više ne bori.

Hearn je ipak poručio da i dalje vjeruje u Joshuin povratak, ali je jasno stavio do znanja da će svaka njegova odluka biti poštovana. Posljednju profesionalnu borbu Joshua je odradio u Miamiju, gdje je nokautom u šestoj rundi savladao Jakea Paula.

