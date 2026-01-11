Eruptirao jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu

Jedan od najaktivnijih svjetskih vulkana, Kilauea na Havajima, ponovno je snažno erumpirao, a najnovija aktivnost koja je započela jučer stvara impresivne kupolaste fontane lave visoke i do 12 metara, piše HRT.Američki geološki zavod (USGS) objavio je dramatične snimke erupcije koje prikazuju rijetko viđene kupolaste fontane užarene lave.

Uz ovaj spektakularan prizor, stručnjaci su izdali i upozorenje zbog visokih emisija plinova koje uzrokuju zagađenje zraka u okolnim područjima.

Nova faza intenzivne aktivnosti

Prema potvrdi USGS-a, Kilauea je ušla u novu fazu intenzivne aktivnosti. Pojačana seizmička aktivnost upućuje na to da bi ovo mogao biti početak dugotrajnije erupcije.

Vulkan Kilauea, koji se nalazi u zatvorenom dijelu Nacionalnog parka Havajski vulkani, slovi za jedan od najaktivnijih na svijetu.

Erupcije s povremenim prekidima traju još od 23. decembra 2024. godine,pišu Vijesti

