Karleuša šokirala ispoviješću: Tvrdi da joj je Tošić govorio da sebi oduzme život

Karleuša je istakla da se tokom života trudila da ne traži osvetu, već da pronađe snagu u oprostu.

Kako je rekla, naučila je praštati kako ne bi ostala sama i zatvorena u vlastiti svijet.

Dodala je da joj samoća danas predstavlja nužan prostor za pronalazak unutrašnjeg mira i balansiranje snažne energije koja je prati i na privatnom i na profesionalnom planu.

Govoreći o svom temperamentu, navela je da je izuzetno energična čak i na nastupima, gdje joj se često dešava da mlade plesačice ne mogu pratiti njen tempo, dok ona sama ne osjeti umor.

U nastavku razgovora dotakla se i teških trenutaka iz braka, tvrdeći da je bila izložena dubokim poniženjima.

Prema njenim riječima, takvo ponašanje dolazi od povrijeđenih muškaraca, ali i pokazuje ko je u toj borbi izašao kao pobjednik.

Karleuša je iznijela tvrdnju da joj je bivši suprug u najtežim trenucima predlagao da sebi oduzme život,pišu Vijesti

“Ja sam imala dvije opcije, ili da sebi oduzmem život, što je htio Duško, koji mi je to predlagao, da oduzmem sebi život. Problem je što je poslije toga i Divna izgubila život”, poručila je Karleuša.

Kako je rekla, suočavala se s izborom između potpune predaje ili borbe za sebe i svoju djecu.

Posebno ju je, kako je navela, pogodila činjenica da je njena majka Divna u tom periodu svjedočila toj atmosferi, te da je kasnije izgubila život.

Zaključila je da ju je sve što je prošla učinilo snažnijom i otpornijom, te da danas ne vidi način na koji bi joj neko mogao nanijeti bol veću od one koju je već preživjela.

Facebook komentari