Mirković otkrio šokantne detalje: Pokušali su ubiti Lukasa, više puta su htjeli izgurati auto da završi u provaliji

Nakon nastupa na Jahorini, pjevač Aca Lukas objavio je na Instagramu poruku u kojoj tvrdi da su on i njegov vozač bili meta pokušaja ubistva.Tim povodom oglasio se i direktor i vlasnik Hype produkcije i njegov menadžer Saša Mirković. On je javno prokomentarisao događaj, obraćajući se Nedeljku Eleku, za kojeg se sumnja da stoji iza incidenta:Ja sam mislio da su malo maštovitiji, a ne ovako nasilni… Je li, Elek? Kao što su noćas pokazali prema Lukasu. Lukas je bio na Jahorini, pjevao je, ljudi su uživali dok je on imao nastup, bio je pun hotel “Vučko”, i poslije toga, između Pala i Sokoca, kada je krenuo za Beograd, napad na automobil, da se izgura s puta. Guranje automobila, pa udaranje automobila, između 15 i 20 puta je pokušano u krivinama da se izguraju s puta kako bi ih survali u provaliju. I eto, srećom su došli do Sokoca, pa ćemo sada da vidimo kako će policija dalje i tužilaštvo da nastupa prema osumnjičenima. Inače, automobil je vlasništvo firme, čini mi se, podrum pića “Black and White”, Nebojša Mitrović je bio za volanom, a sve to, Elek, ti bi trebalo da kažeš po čijem nalogu? – rekao je Mirković, obraćajući se Lukasu: “Aco?”

– Ne treba on ništa da kaže, znamo mi svi. Objasnit će oni ovdje policiji u Srbiji”, odgovorio je Lukas.Mirković je dodao:

– Eto, Aca je danas podnio krivične prijave u Srbiji protiv svih ljudi, a sramota je da se ovako progone ljudi koji se bave show businessom. Šta god mi odgovorili politički, sramota je da se napadaju politički protivnici, a ne ovakve stvari da se rade pjevačima i da pokušavaju da ih bukvalno ubiju, jer ovo su pokušaji ubistva. Ja sam prošao kroz sve to i znam kako to izgleda, noćas su to probali da urade Aci i njegovom vozaču, srećom je vozač bio vrlo priseban i dobro reagovao. Ali to je dvadeset kilometara trajalo. Znači, dvadeset kilometara su oni pokušavali da izguraju automobil sa strane u onim vrletima na Romaniji i, srećom, nisu uspjeli u tome,piše Avaz

On je poručio i da je na pravosudnim i policijskim organima Republike Srpske, ali i Bosne i Hercegovine, da istraže cijeli slučaj:

– A da vidimo ko su ti svi koji prijete i ovakve stvari rade. Što se tiče ovog Eleka ili Leleka, mislim da sam ispunio onaj tvoj uslov da zakažemo i održimo nastup u Republici Srpskoj. Pa evo, nije bilo u Republici Srpskoj, bilo je na Jahorini, tu kod tebe, Elek, i hajmo, bre, u taj TV duel ili se plašiš da odgovoriš na pitanja koja imam da ti postavim? A?

