Kolaps na granici Bosanska Gradiška

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske,pišu



Facebook komentari