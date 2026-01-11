Vijesti

Kolaps na granici Bosanska Gradiška

Objavljeno prije 1 sat

Duge su kolone vozila i višesatna čekanja na izlazu iz BiH na Graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Bosanska Gradiška, Bosanski Brod, Svilaj i Orašje.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.Zbog zimskih uslova za vožnju u Republici Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske,pišu

