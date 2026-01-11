Sladić : Leden početak sedmice, nakon toga velika promjena

Kako je istakao očekuje nas ledeni početak sedmice koji će, postepeno, popuštati od srijede.”Nakon ledenog početka nove radne sedmice, umjerenije zatopljenje je na vidiku od srijede. Na planinama slijedi postepeno topljenje snijega, a slično će biti i u nizinama. Padavine, u sedmici pred nama, neće predstavljati problem jer će biti rijetke”, napisao je Sladić.

Jutros u Bosni preovladava pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine je vedro. Više oblačnosti ima na sjeveru Hercegovine.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Doboj i Tuzla -5; Banja Luka, Bijeljina, Livno i Sanski Most -4; Sarajevo -3; Trebinje 4; Mostar 5°C,pišu Vijesti

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno može padati veoma slab snijeg. U većem dijelu Hercegovine danas vedro. Umjerene oblačnosti će biti na sjeveru Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne bura.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -4 i 0°C, na jugu zemlje do 7°C.

U Sarajevu djelomično vedro. Najviša dnevna temperatura zraka oko -2°C.

