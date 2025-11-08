Uspješan nastup gimnastičarki i gimnastičara mostarskog Libertasa u Konjicu

Gimnastički klub (GK) Libertas Mostar ovog vikenda nastupio je na Gimnastičkom kupu u Konjicu, u organizaciji GK Zvjezdice. Na natjecanju je sudjelovalo devet klubova iz cijele Bosne i Hercegovine te više od 160 gimnastičarki i gimnastičar

Unatoč izostancima uzrokovanim bolešću te iznimno zahtjevnim vremenskim uvjetima, GK Libertas nastupio je s 22 člana u pet kategorija, osvojivši ukupno 13 medalja, saopćeno je iz GK Libertas.

Uz brojna srebrna i brončana odličja pojedinačno i ekipno, ističu se zlatne medalje ekipno u kategoriji “kadeti” za Marka Bošnjaka i Marina Pavlovića te zlato za Nikolinu Šimunović pojedinačno u kategoriji “mlađe seniorke” i zlato za Nikolinu Šimunović i Anđelu Cvitković ekipno u istoj kategoriji.