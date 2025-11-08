Ostali sportovi

Uspješan nastup gimnastičarki i gimnastičara mostarskog Libertasa u Konjicu

Objavljeno prije 1 sat

Gimnastički klub (GK) Libertas Mostar ovog vikenda nastupio je na Gimnastičkom kupu u Konjicu, u organizaciji GK Zvjezdice. Na natjecanju je sudjelovalo devet klubova iz cijele Bosne i Hercegovine te više od 160 gimnastičarki i gimnastičar

 

Unatoč izostancima uzrokovanim bolešću te iznimno zahtjevnim vremenskim uvjetima, GK Libertas nastupio je s 22 člana u pet kategorija, osvojivši ukupno 13 medalja, saopćeno je iz GK Libertas.

Uz brojna srebrna i brončana odličja pojedinačno i ekipno, ističu se zlatne medalje ekipno u kategoriji “kadeti” za Marka Bošnjaka i Marina Pavlovića te zlato za Nikolinu Šimunović pojedinačno u kategoriji “mlađe seniorke” i zlato za Nikolinu Šimunović i Anđelu Cvitković ekipno u istoj kategoriji.

 

Kako su naveli iz GK Libertas, ovi rezultati potvrda su predanog i sistemnog rada kluba koji iz godine u godinu raste u kvaliteti, broju članova i natjecateljskim uspjesima.

 

– Libertas aktivno promiče gimnastiku kao temeljni sport važan za motorički razvoj djece, te kroz školu gimnastike, rekreativne grupe i natjecateljski pogon pruža kvalitetne programe za različite dobne skupine. Poseban naglasak se daje na pozitivno okruženje u kojem se njeguje sigurnost, stručnost, disciplina i sportski duh. Podrška roditelja, predanost trenera i marljivost mladih sportaša čine temelje uspjeha zbog kojih gimnastika u Mostaru ima sve snažniju i svjetliju budućnost – ističe tajnica kluba Dolores Čuljak.

 


