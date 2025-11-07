San mi je osvojiti svjetsku medalju za Bosnu i Hercegovinu

Zinedin je prve bokserske korake napravio tek prije nekoliko godina, ali je u kratkom roku izrastao u vrhunskog mladog sportistu koji je već izborio mjesto u sastavu mlade bokserske reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Ovosezonski vrhunac za Kadrića bila je borba na Evropskom prvenstvu za mlade u Češkoj, nakon čega je potvrdio kvalitet osvajanjem zlatne medalje na 32. međunarodnom memorijalnom turniru “Hakija Turajlić”, najmasovnijem i najkvalitetnijem turniru u Bosni i Hercegovini i šire. O njegovom uspjehu najbolje govori podatak da je na ovogodišnjem izdanju učestvovalo čak 13 reprezentacija iz Evrope i svijeta.

Zbog svega navedenog, Zinedin Kadrić s pravom se može svrstati među najbolje mlade boksere Bosne i Hercegovine i regiona. Njegov uspon nije slučajan, posebno kada se zna da iza njega stoji snažna podrška porodice i trenera.

Posebno je zanimljiva činjenica da je Zinedinov otac, Mirsad Kadrić, nekadašnji bokser “Željezničara”, danas glavni trener i najveća podrška svome sinu. Pored Mirsada, trenerski tim čine i Jasmin Peštek i Armin Ramić, stručnjaci čija kombinacija iskustva, znanja i savremene metodike čini Zinedina jednim od najperspektivnijih boraca u državi.

Iz kluba poručuju da su odlučni u namjeri da Željezničar vrate na staze stare slave, među klubove koji su iznjedrili neka od najvećih bosanskih, jugoslovenskih i svjetskih bokserskih imena. To potvrđuje i Enes Peštek, predsjednik Skupštine BK Željezničar, koji naglašava da klub ponovo gradi snažnu i organizovanu strukturu.

Za Zinedina nema odmora. Naime u februaru naredne godine očekuje ga državno prvenstvo, a potom i niz međunarodnih i domaćih turnira, kao i nastupi na evropskim i svjetskim prvenstvima. Njegov cilj je jasan da Bosni i Hercegovini donese jednu od dugo iščekivanih svjetskih medalja u olimpijskom boksu.

Nakon osvajanja zlata na memorijalnom turniru “Hakija Turajlić”, Kadrić se u razgovoru za “Dnevni avaz” osvrnuo na svoj put, rezultate i ambicije.

Na početku je govorio o svojim počecima i tome kako je uopće ušao u svijet boksa:

– Član sam bokserskog kluba Željezničar. Boks treniram oko dvije godine, a prije toga sam trenirao fudbal od svoje pete godine. U boks sam se zaljubio već pri prvom ulasku u salu. Imamo odlične uslove za treniranje. Do sada sam nastupao za BK Novi Grad, gdje smo kao ekipa osvojili drugo mjesto u Premijer ligi BiH.

Potom se osvrnuo na napredak koji je ostvario u kratkom periodu i rezultate koje je postigao:

– Za sebe mogu reći da sam za kratko vrijeme, svojim radom i zalaganjem, uz pomoć svojih trenera i boksera iz kluba, ostvario zavidan rezultat. Na mnogobrojnim turnirima osvojio sam zlatne medalje, a isto tako i na federalnom i državnom prvenstvu. Sve te pobjede i uspjesi omogućili su mi odlazak na Evropsko prvenstvo.

Govorio je i o nastavku uspješnog niza nakon povratka sa Evropskog prvenstva:

– Poslije Evropskog prvenstva nastavio sam sa dobrim rezultatima – osvojio sam zlato na federalnom prvenstvu i zlato na turniru ‘Hakija Turajlić’. Sama činjenica da je na turniru nastupilo 13 reprezentacija i preko 120 boksera čini ovo zlato još posebnijim i važnijim za mene.

Na kraju je izdvojio svoje najveće ambicije i ciljeve:

– Cilj mi je nastaviti naporno trenirati kako bih ostvario još veće i još bolje rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni, predstavljajući svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu.

