Dramatični snimci iz Kuvajta nakon iranskog raketiranja: Aerodrom van funkcije

Na objavljenim snimcima vidi se prvi zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova šeik Fahd Jusuf Saud el-Sabah, kako u pratnji osiguranja obilazi uništene dijelove aerodroma i procjenjuje nastalu štetu.Video prikazuje ozbiljna oštećenja na putničkom terminalu 1, kao i razgovore ministra s dežurnim hitnim službama i vatrogascima koji su prvi stigli na mjesto udara.

U ovom snažnom iranskom udaru poginuo je jedan državljanin Indije koji se zatekao na terminalu, dok su najmanje 63 osobe ranjene, potvrđeno je iz zvaničnih kuvajtskih izvora.

Vojne vlasti su saopštile da je protivvazdušna odbrana uspjela presresti i oboriti 13 projektila i 17 bespilotnih letjelica, ali da je dio dronova ipak probio odbrambeni sistem i pogodio aerodromsku infrastrukturu,pišu Vijesti

Pored Kuvajta, na udaru se našao i Bahrein, a u obje zemlje nalaze se značajne američke vojne baze.

Šef iranske diplomatije Abas Aragči potvrdio je napade i naveo da se radi o “udarcima u samoodbrani”, tvrdeći da su mete bile isključivo lokacije koje američka vojska koristi za napade na trgovačke brodove i kršenje primirja.

Zvanični Teheran je lansirao rakete kao direktnu odmazdu nakon što su američke snage prethodne noći projektilom Hellfire onesposobile naftni tanker pod zastavom Bocvane koji je plovio prema otoku Harg, ključnom iranskom izvoznom čvorištu nafte.

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