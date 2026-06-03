Izraelski ministar najavio veliko širenje jevrejskih naselja na Zapadnoj obali

Većina zemalja smatra izraelska naselja na toj teritoriji ilegalnim prema međunarodnom pravu i glavnom preprekom dvodržavnom rješenju za dugoročni mir.

Bezalel Smotrich, koji ima ovlasti nad dijelovima izraelske civilne uprave na Zapadnoj obali, saopćio je da je odbor za planiranje odobrio izgradnju 2.162 nova jevrejska doma. To uključuje 1.006 jedinica u novom naselju u blizini Jerusalema, 922 u blizini palestinskog grada Nablusa i 234 u blizini Hebrona.

– Nastavljamo graditi zemlju Izrael u praksi – izjavio je Smotrich, ultranacionalista koga su sankcionirali Velika Britanija, Francuska i ostali koji ga optužuju za podsticanje nasilja nad Palestincima.

Smotrich je osudio sankcije protiv njega, rekavši da te mjere neće promijeniti izraelsku politiku. Nove kuće “bi ojačale naš uticaj na zemlju, ojačale sigurnost Izraela i utvrdile jasne činjenice na terenu koje sprječavaju stvaranje arapske terorističke države u srcu zemlje – izjavio je Smotrich, ne precizirajući kada će gradnja započeti.

Otkako je postao ministar prije tri godine, Smotrich je nastojao ojačati izraelsku kontrolu i prisutnost na Zapadnoj obali, a istovremeno se zalagao protiv ideje palestinske države. Desničarska vlada premijera Benjamina Netanyahua nadzirala je značajno širenje jevrejskih naselja na Zapadnoj obali i uspostavu novih naselja.

Palestinci žele Zapadnu obalu kao dio buduće nezavisne države koja uključuje Istočni Jerusalem i Gazu. Oko pola miliona Izraelaca živi na Zapadnoj obali među oko tri miliona Palestinaca.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa bila je daleko manje kritična prema brzo širećim izraelskim naseljima,pišu Vijesti

Trump je, međutim, prošlog septembra rekao da neće dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, što je razljutilo neke desničarske izraelske poslanike.

Osuđujući današnju objavu, ured palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa upozorio je da izraelska “provokativna” politika gura regiju prema novim krugovima nasilja te je pozvao SAD da zaustave izraelsko “ludilo”.

Smotrich je 19. maja rekao da će voditi “rat” protiv Palestinske uprave, koja provodi ograničenu građansku vlast na Zapadnoj obali, nakon što mu je rečeno da je tužitelj Međunarodnog krivičnog suda (ICC) zatražio povjerljivi nalog za njegovo hiapšenje. ICC to nije potvrdio, prenosi Reuters.

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