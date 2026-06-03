Barbarez FIFA-i prijavio tim za SP, otpao jedan igrač

Sergej Barbarez, selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, prijavio je Svjetskoj fudbalskoj asocijaciji (FIFA) spisak od 26 igrača za nastup na Mundijalu.

Na spisku nema Arjana Malića koji je naknadno priključen ekipi tokom priprema u Sarajevu te koji je sa našim nacionalnim timom jučer otputovao u St. Louis, u Sjedinjene Američke Države (SAD). U kadar je uvršten napadač Haris Tabaković, jer se u stručnom štabu nadaju da bi se mogao oporaviti od povrede do početka planetarnog šampionata.

Barbarez se tako odlučio za sljedećih 26 igrača: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Mladen Jurkas- golmani; Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Denis Hadžikadunić, Nidal Čelik – odbana; Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević – vezni red; Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković – napad.

I svih preostalih 47 selekcija učesnika SP prijavili su u roku, do danas, FIFA-i sastave od 26 igrača.

Ipak, spiskove je moguće izmijeniti u slučaju ozbiljne povrede ili bolesti koja se desi do 24 sata prije početka prve utakmice nekog od državnih timova na turniru, istakli su iz FIFA-e.

Najstariji igrač na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu bit će 43-godišnji škotski golman Craig Gordon, a najmlađi 17-godišnji Meksikanac Gilberto Mora.

Svjetsko prvenstvo održat će se od 11. juna do 19. jula u SAD, Meksiku i Kanadi.

Naša reprezentacija prvu utakmice grupe “B” odigrat će 12. juna u Torontu protiv Kanade, a protivnici će nam biti i Švicarska te Katar, pišu Vijesti.

Facebook komentari