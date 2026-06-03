Žena iz publike ugrizla Radu Manojlović

Govoreći o izazovima estradnog života i humanitarnim nastupima, prisjetila se trenutka kada ju je jedna žena iz publike ugrizla, uporedivši situaciju s nedavnim incidentom koji je doživio njen kolega Radiša Trajković Đani.

Naime, pjevačici Radi Manojlović je svaki dan obilježen nastupima, kako po klubovima, tako i na privatnim proslavama. Osim toga, ona se često rado odaziva i humanitarnim događajima.

Rada se sada našla u jednom restoranu u Beogradu gdje je prisustvovala kako bi otpjevala nekoliko pjesama. Cilj je bio prikupljanje novca.

“Moram priznati da je naš posao jako zamoran i težak jer radimo noću, ali se uvijek trudim prihvatiti šta mogu i nekada to prevazilazi moje zdravstvene mogućnosti, a toliko ima poziva da bismo mogli uraditi više humanitarnih koncerata dnevno širom Srbije”, rekla je Rada na samom početku za “Blic“.

Prošla slično kao Đani

Radin kolega, pjevač Radiša Trajković Đani, nedavno je imao specifičnu situaciju kada ga je na nastupu gost ugrizao za stomak. Međutim, Rada je prošla kroz slično, ali uz manje posljedice,pišu Vijesti

“Mene je žena ujela na nastupu i to je situacija gdje ne možeš vjerovati, znaš da je iz strasti, ali opet ne možeš vjerovati da je neko spreman baš toliko. Onda razmišljaš da li da i ti nekog ujedeš ili opališ, i to je izgledalo kao malo kuče kada te stegne, pa ga ne možeš otkačiti. Možda je trebalo da primim tetanus, ali nisam, možda sam bila pod nekim dejstvom od prije”, rekla je Rada.

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