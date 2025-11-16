Mahačev: “Svi znaju kako ću se boriti, Tramp, otvaraj Bijelu kuću, dolazim”

Islam Mahačev 29. puta pobijedio je u svojoj karijeri. Ostvario je mnoštvo velikih pobjeda, ali jedna od najvećih došla je jutros. Islam se upisao u povijest kao jedan od ukupno 11 boraca i borkinja koji su osvajali UFC-ov pojas u dvije različite težinske kategorije.

Time je zacementirao status jednog od najvećih boraca u povijesti. Čak i Habib Nurmagomedov kao zaštitni znak dagestanskih boraca i njihove dominacije nije uspio doći do dvije UFC-ove titule. Zapravo nije ni pokušao to ostvariti, dok je Islamu to pošlo za rukom bez većih problema.

Lakoćom je izdominirao sada već bivšeg prvaka Jacka Della Maddalenu. Od prve do posljednje sekunde dvoboja Islam je dominirao, a posebno se nametnuo svojim hrvačkim vještinama. Nešto više od 19 minuta kontrole imao je Islam tijekom 25 minuta okršaja s Maddalenom. Jednoglasnom odlukom sudaca došao je do pobjede i pojasa, a neposredno nakon meča izjavio je:

– Čovječe, ovo je san! Cijeli život radio sam za ovo. Jako sam sretan. Pojas je tako težak, ali sviđa mi se. Naporno sam radio za ovaj trenutak.

Mahačevu je vidno godila promjena težinske kategorije. Prelazak u velter ne iziskuje tako dramatičan i drastičan “weight cut”, odnosno skidanje kilograma. Islam se u više navrata dobrano namučio da bi skinuo kilažu za nastupe u lakoj kategoriji, dok je prelazak u gotovo sedam kilograma višu kategoriju značio i znatno manju torturu tijekom trening kampa i samog “fight weeka”. Islam otvoreno priznaje da mu odgovaraju sve te promjene.

– Život mi se promijenio. Nisam morao skidati toliko kilograma, mogu svih pet rundi neprekidno hrvati i raditi što god poželim. Ovaj meč učinio sam tako lakim.

Kao što smo ranije naveli, taktika Islama Mahačeva pretežno se bazirala na hrvanju i kontroli u parteru, a taktiku je besprijekorno sproveo u djelo. Iako je općepoznato da Mahačev preferira hrvanje i da je to njegovo najjače oružje, Maddalena se nije uspio adekvatno pripremiti kako bi neutralizirao Mahačeva i njegove alate.

– Ovo je moj plan i to nije tajna. Svi protivnici znaju što ću raditi, ali nitko to ne može zaustaviti. – jasan je bio Islam.

Joe Rogan za kraj kratkog razgovora pitao je Islama o sljedećem nastupu. Mahačev je jasno dao do znanja gdje i kada želi odraditi svoj idući meč.

– Donald Tramp, otvaraj Bijelu kuću, dolazim!

UFC će sredinom šestog mjeseca sljedeće godine održati povijesni event na teritoriju Bijele kuće. Gotovo sve najveće zvijezde žele nastupiti na toj priredbi, a redu zainteresiranih otvoreno se priključio i Mahačevu. Teško je reći da ne zaslužuje takvu privilegiju.

Facebook komentari