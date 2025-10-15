Emir Hastor trči svjetske maratone: Kroz glavu prolazi hiljadu misli, ali moja “luda glava” ne odustaje

Goražde i Bosna i Hercegovina se ponovo imaju čime ponositi — maratonac Emir Hastor istrčao je maraton u Čikagu za 2 sata, 28 minuta i 26 sekundi, zauzevši 129. mjesto među više od 54.000 učesnika jedne od najpoznatijih svjetskih trka.

Start je bio u 7:30 ujutro, uz temperaturu od oko 13 stepeni Celzijusa, što su, kako kaže Hastor, bili topli uslovi za maraton.

– Stajao sam na startu oko 30 minuta, okružen s više od 54.000 trkača, svi spremni za ozbiljnu borbu sa 42.195 metara ispred nas. Već prvi korak nakon prelaska startne linije nije bio dobar znak – pojavljuju se jaki bolovi u pokosnicam – opisao je Hastor u svom statusu.

Vodila se broba

Najteži momenti, kaže, stigli su između 12. i 17. kilometra, kada su se bolovi pojačali, a u glavi vodila borba da li stati ili ubrzati.

– Trčim kilometar po kilometar, već od 12. kilometra počinje borba u glavi, bol postaje sve jača, tempo mi pada za 6-7 sekundi po kilometru, a u glavi glas koji govori “Stani!” I odmah zatim drugi koji viče “Ubrzaj!”. Kroz glavu prolazi hiljadu misli, ali moja „luda glava“ ne odustaje – prisjeća se Hastor, koji je odlučio poslušati jednog sebe i ostvariti vrhunski rezultat.

Hastor je pokazao ono što ga čini izuzetnim sportistom – upornost i mentalnu snagu. Nakon prolaska kroz polumaraton bol je nestala, a preostalih 12 kilometara istrčao je, kako kaže, fenomenalno, završivši trku s impresivnim vremenom.

Veliki izazov

– Na prolazu kroz polumaraton shvatam da je veliki izazov tek ispred mene. Nastavljam još jače i počinjem se osjećati odlično. Bol nestaje, psiha preuzima kontrolu i gazim prema 30. kilometru. Preostaje mi još 12 kilometara koje trčim fenomenalno. Ulazim u cilj sa vremenom 2:28:26 – pojašnjava Hastor.

Ističe da je ovo njegov treći maraton ispod 2 sata i 30 minuta u nešto više od godinu dana, što nije pošlo za rukom nijednom trkaču iz BiH u posljednjih 15 godina.

Emir je u objavi na društvenim mrežama zahvalio svom rodnom Goraždu, Bosni i Hercegovini, porodici, prijateljima i sponzorima, kao i treneru Zaimu Šumanu i fizioterapeutu Jonuzu Zoranjiću.

Nakon velikog trijumfa, goraždanski maratonac poručuje da je pred njim jedno “pravo, pošteno odmaranje”, a nakon toga, citirajući Halida Bešlića, “vraća se majci u Bosnu”.

Facebook komentari