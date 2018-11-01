Sladić objavio novu prognozu: Otkrio kada se vraća kiša

Ostaje nestabilno s prolaznim i kratkotrajnim ljetnim pljuskovima, ali i sparno, najavio je na svom Facebook profilu Nedim Sladić, najpoznatiji bh. meteorolog.

Kako je istakao najviše padavina prognozirano je za sutra, 3.juna, kada će se preko naše zemlje sa sjeverozapada kontinenta premještati visinska dolina sa vlažnim mediteranskim zrakom, a u prizemlju hladna fronta vezana uz plitko ciklonalno polje.

“U takvim okolnostima najviše padavina očekujemo u Krajini, jugozapadnim i zapadnim područjima Bosne, te naročito u Hercegovini gdje će biti i intenzivnijih pljuskova praćenih grmljavinom”, napisao je Sladić.

Podsjećamo, meteorolozi su upozorili na nepogode koje se očekuju sutra, 3.juna, a kako su istakli, moguća je i pojava leda,pišu Vijesti

Prema njihovim navodima, sutra se očekuje nestabilno vrijeme uz jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom.

“Jači pljuskovi se očekuju tokom jutra i prijepodneva na zapadu. Od sredine dana i tokom popodneva kiša i pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka jugu i istoku. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače pljuskove, jak vjetar a moguća je i pojava grada”, kažu oni.

Kako dodaju, uveče će biti jačih pljuskova uz obilnije padavine u kratkom periodu na jugu.

Facebook komentari