Štimac prozvao upravu Zrinjskog: “U neiskrenim odnosima neću učestvovati”

Iskusni stručnjak je otvoreno govorio o narušenim odnosima na relaciji trener–uprava i otkrio šta se dešavalo iza kulisa tokom sezone.

Štimac je poručio da mu dugogodišnje fudbalsko iskustvo ne dozvoljava da žmiri na neke stvari i da u nastavku saradnje očekuje isključivo potpunu iskrenost.

“U neiskrenom odnosu neću učestvovati. Imam iskustvo. Osjećam nešto. Očekujem iskrenost. Ako postoji želja za budućom saradnjom, onda nema ‘jedno govorim, a drugo mislim’.”

Glavni razlog razočarenja hrvatskog stratega leži u činjenici da su iz kluba curile informacije o pregovorima s drugim trenerima i to u najgorem mogućem trenutku po ekipu.

Puštanje informacija o potencijalnim nasljednicima tokom sezone direktno je narušilo pripremu utakmica i Štimčev autoritet u svlačionici,piše Vijesti

Sporne informacije su plasirane u javnost dok se ekipa još uvijek aktivno borila za ostvarivanje svojih takmičarskih ciljeva.

Štimac je jasno naglasio da Zrinjski mora podići nivo kulture ponašanja i odnosa prema šefovima struke, podsjećajući da su kroz historiju mnogi treneri morali naglo i na nezahvalan način napustiti Zrinjski.

Facebook komentari