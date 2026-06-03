Fudbal

Štimac prozvao upravu Zrinjskog: “U neiskrenim odnosima neću učestvovati”

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Objavljeno prije 39 minuta

Igor Štimac još uvijek nije produžio ugovor sa Zrinjskim, a u svom posljednjem javnom nastupu u emisiji “Kompas” poslao je direktnu i prilično oštru poruku upravi ovog kluba.

Iskusni stručnjak je otvoreno govorio o narušenim odnosima na relaciji trener–uprava i otkrio šta se dešavalo iza kulisa tokom sezone.

Štimac je poručio da mu dugogodišnje fudbalsko iskustvo ne dozvoljava da žmiri na neke stvari i da u nastavku saradnje očekuje isključivo potpunu iskrenost.

“U neiskrenom odnosu neću učestvovati. Imam iskustvo. Osjećam nešto. Očekujem iskrenost. Ako postoji želja za budućom saradnjom, onda nema ‘jedno govorim, a drugo mislim’.”

Glavni razlog razočarenja hrvatskog stratega leži u činjenici da su iz kluba curile informacije o pregovorima s drugim trenerima i to u najgorem mogućem trenutku po ekipu.

Puštanje informacija o potencijalnim nasljednicima tokom sezone direktno je narušilo pripremu utakmica i Štimčev autoritet u svlačionici,piše Vijesti

Sporne informacije su plasirane u javnost dok se ekipa još uvijek aktivno borila za ostvarivanje svojih takmičarskih ciljeva.

Štimac je jasno naglasio da Zrinjski mora podići nivo kulture ponašanja i odnosa prema šefovima struke, podsjećajući da su kroz historiju mnogi treneri morali naglo i na nezahvalan način napustiti Zrinjski.


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