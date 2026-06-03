Nevrijeme u Splitu i Solinu, kolaps u prometu

Do 12:30 sati na području Solina palo je 50 litara kiše po četvornom metru. Nakon toga silovito kišno nevrijeme zahvatilo je Split i okolicu, zbog čega su brojne prometnice završile pod vodom.Policija poziva na oprez

PU splitsko-dalmatinska upozorila je da su kolnici mokri i skliski te savjetuje vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.Zbog lokalnih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolnicima, kao i pojava odrona. Policija je objavila da je na nekoliko dionica u Splitu i Solinu zaprimila dojave o izlijetanju poklopaca šahtova te o odronu na Staroj kliškoj cesti,pišu IndexNadležne službe su na terenu i saniraju posljedice nevremena.

Promet je jako usporen

Promet se odvija otežano. Na ulazu u Split iz smjera Stobreča vozilo se brzinom do 20 kilometara na sat, a vidljivost je bila gotovo nikakva.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez jer su ceste pod vodom, a bujice su se pojavile u svim dijelovima grada.

Facebook komentari