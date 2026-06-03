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Navijač dobio odobrenje FIFA-e: Ljiljani će se vijoriti na utakmicama BiH

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Objavljeno prije 47 minuta

Navijač Sanel Babić dobio je zeleno svjetlo od Svjetske fudbalske asocijacije (FIFA) za unošenje velike zastave s ljiljanima na utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine tokom predstojećeg Svjetskog prvenstva.

Babić je na društvenim mrežama podijelio vijest koja ga je posebno obradovala, ističući da je riječ o zastavi koju je vlastitim rukama izrađivao, dok je u njenom šivanju učestvovala i njegova tetka.

Zastava je već bila prisutna na utakmicama Bosne i Hercegovine protiv Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, a sada će se naći i na tribinama stadiona u Los Angelesu i Seattleu.

Prema njegovim riječima, zahtjev za odobrenje poslao je FIFA-i, a odgovor je stigao veoma brzo i bio je pozitivan.Odobrenje krovne svjetske fudbalske organizacije dolazi nakon što su se u javnosti pojavile inicijative da se zastave s ljiljanima zabrane na stadionima tokom Mundijala.

Takav zahtjev ranije je FIFA-i uputio predsjednik HSS-a Željko Karamatić, smatrajući da ovaj simbol ne bi trebao biti prisutan na utakmicama.

Međutim, kako su Vijesti.ba jučer ekskluzivno pisale na osnovu informacije koju smo dobili u FIFA-i, planetarna fudbalska organizacija nije uzela u razmatranje takav zahtjev. Naprotiv, i odobrenje koje je dobio Babić pokazuje da FIFA ne smatra spornim korištenje historijske zastave Bosne i Hercegovine na sportskim događajima,piše Vijesti

To je još jedna potvrda da će navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine i tokom Svjetskog prvenstva moći na stadionima isticati zastave s ljiljanima dok budu pružali podršku popularno zvanim “Zmajevima”.


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