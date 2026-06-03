Hrskava krompiruša po turskom receptu osvaja na prvi zalogaj

Ako ste ljubitelj domaćih pita, turska verzija krompiruše mogla bi postati jedan od vaših omiljenih recepata. Hrskave jufke i bogat nadjev od krompira i začina daju ovoj piti poseban ukus kojem je teško odoljeti.Za pripremu su potrebni gotove jufke, kuhani krompir, luk, biljno ulje, pasta od paradajza, so, crni biber i kajenski papar. Posebnu sočnost piti daje umak od mlijeka, jajeta, mineralne vode i ulja.Najprije se na malo ulja proprži sitno sjeckani luk, nakon čega se dodaju izgnječeni kuhani krompiri, pasta od paradajza i začini. Smjesa se kratko dinsta dok se sastojci ne povežu.



U posebnoj posudi priprema se umak miješanjem mlijeka, jajeta, soli, mineralne vode i ulja. Jufke se potom premazuju pripremljenim umakom, pune nadjevom od krompira i slažu u tepsiju.

Pita se peče u prethodno zagrijanoj rerni dok ne dobije zlatno-smeđu boju i hrskavu koricu.

Poslužite toplu uz jogurt ili kiselo mlijeko i uživajte u tradicionalnim okusima koji dolaze iz turske kuhinje,piše Avaz

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