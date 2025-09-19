Uspješan nastup bh. takmičara na Evropskom prvenstvu za mlade u kickboxingu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je ukupno 17 medalja na Evropskom prvenstvu u kickboxingu za juniore/kadete i djecu koje se održava od 12. do 21. septembra u italijanskom gradu Lido di Jesolo.

Reprezentativci BiH osvojili su sedam bronzanih dolična, jedno zlato u konkurenciji djece a od rezultata današnjih i sutrašnjeg finalnih borbi zavisit će sjaj još devet medalja.

Bronzane medalje osvojili su: Isa Zildžić, K1 style, 67KG, mlađi junior, Nikolina Vlaški, low kick, -48 kg, starija juniorka, Imran Botić, K1 style, -54 kg, mlađi junior, Denis Ađulović, low kick, -75 kg, stariji junior, Adnan Kadić, low kick, -86 kg, stariji junior, Mehmed Krupić, light contact, -79 kg, junior i Mensur Razić, kick light, -47 kg, stariji kadet.

U konkurenciji djece zlatnu medalju osvojio je Benjamin Čelebić, point fight, -30 kg.

Finalisti ovogodišnjeg evropskog prvenstva su: Nikolina Cvijetić, mlađa juniorka, low kick, +60 kg, Jelena Stojanović, mlađa juniorka, low kick, -60 kg, Dragan Maksimović, mlađi junior, low kick, -67 kg, Benjamin Ganjgo, mlađi junior, low kick, -75 kg, Boris Aleksić, mlađi junior, K1 style, +81 kg, Alem Merdan, stariji junior, K1 style, -81 kg, Sahim Babić, stariji junior, K1 style, -86 kg, Adelisa Hrnjica, starija kadetkinja, kick light -55 kg i David Mudrinić, stariji kadet, kick light, +69 kg, saopćeno je iz Kickboxing saveza BiH.

Na takmičenju nastupa 2.376 takmičara iz 43 države, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupa sa 43 takmičara. Selektor reprezentacije je Milan Vitković.

U konkurenciji djece zlatnu medalju osvojio je Benjamin Čelebić, point fight, -30 kg.

Finalisti ovogodišnjeg evropskog prvenstva su: Nikolina Cvijetić, mlađa juniorka, low kick, +60 kg, Jelena Stojanović, mlađa juniorka, low kick, -60 kg, Dragan Maksimović, mlađi junior, low kick, -67 kg, Benjamin Ganjgo, mlađi junior, low kick, -75 kg, Boris Aleksić, mlađi junior, K1 style, +81 kg, Alem Merdan, stariji junior, K1 style, -81 kg, Sahim Babić, stariji junior, K1 style, -86 kg, Adelisa Hrnjica, starija kadetkinja, kick light -55 kg i David Mudrinić, stariji kadet, kick light, +69 kg, saopćeno je iz Kickboxing saveza BiH.

Na takmičenju nastupa 2.376 takmičara iz 43 države, a reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupa sa 43 takmičara. Selektor reprezentacije je Milan Vitković.

Facebook komentari