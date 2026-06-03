Nakon 10 godina borbe stiže konačan udarac: Djeca Anđeline i Breda precrtala oca, jedino Noks nosi njegovo prezime

Anđelina Džoli (Angelina Jolie) i Bred Pit (Brad Pitt) danas gotovo da nemaju nikakav odnos, iako su godinama važili za jedan od najuticajnijih i najpoznatijih parova na svijetu.

“Branđelina”

Njihova ljubavna priča počela je 2005. godine, kada je nastao fenomen poznat kao “Branđelina”, a brak su sklopili 2014.

Međutim, samo dvije godine kasnije uslijedio je razlaz.

Proces razvoda trajao je sve do decembra 2024. godine, dok bi dugogodišnja pravna borba oko starateljstva trebalo konačno da bude završena 12. jula, kada njihovi najmlađi blizanci Vivijen i Noks postaju punoljetni.

Bivši supružnici imaju šestoro djece – Šajlo, Vivijen i Noksa, kao i usvojenu djecu Zaharu, Paksa i Medoksa.

Bred Pit. Instagram

Prema navodima stranih medija, Pit danas ima veoma ograničen kontakt sa djecom.

Medoks (24) je navodno pokrenuo proceduru za uklanjanje očevog prezimena, želeći da nosi samo prezime Džoli.

Pažnja na Noksu

Sličan korak već su povukli Zahara, Paks, Šajlo i Vivijen, dok se pažnja sada usmjerava ka Noksu, koji uskoro puni 18 godina.

Koliko su porodični odnosi zahladnjeli pokazao je i trenutak kada je Zahara diplomirala.

Na ceremoniji je bila prisutna Anđelina, dok se Bred nije pojavio.

Nakon što blizanci postanu punoljetni, sporazum o starateljstvu i Pitova prava na viđanje djece prestaće da važe.

U međuvremenu traje i spor oko francuske vinarije “Šato Miraval”. Izvori bliski glumcu tvrde da je vijest o Medoksovoj odluci objavljena neposredno nakon što je Pit ostvario važnu pravnu pobjedu u tom slučaju.

– Anđelina je udaljila djecu od Breda, posebno onu koja su nekada bila veoma vezana za njega – tvrdi izvor blizak glumcu.

Prilika za mir

S druge strane, izvori naklonjeni Džolijevoj imaju drugačije viđenje situacije. Oni navode da je glumica u početku vjerovala kako će Pit pokušati da obnovi njihov odnos, a kada se to nije dogodilo, sukob je dodatno eskalirao. Njeni advokati smatraju da glumac koristi spor oko vinarije kako bi izvršio pritisak na bivšu suprugu.

Ipak, Anđelina je nedavno ostvarila važnu pobjedu kada je sud odlučio da ne mora javno da objavi privatnu prepisku vezanu za prodaju svog udjela u vinariji.

Jedan od najkontroverznijih trenutaka u njihovom odnosu dogodio se 2016. godine. Džolijeva je tvrdila da je tokom ljeta privatnim avionom Pit fizički i verbalno napao nju i djecu,pise Avaz

Glumac je sve optužbe odbacio, a nadležne službe nisu pronašle dovoljno dokaza za pokretanje postupka.

Glumica je od te tužbe zvanično odustala u septembru 2024.

Nakon burnog perioda, Pit je potpuno prestao da konzumira alkohol. Već skoro deceniju je trijezan, a više puta je govorio o podršci koju je pronašao kroz Anonimne alkoholičare i prijatelje.

– Bio je to izuzetno težak period. Morao sam ponovo da pronađem sebe i krenem ispočetka – izjavio je glumac.

Zajedničko starateljstvo

Iako je 2021. godine dobio zajedničko starateljstvo nad djecom, ta odluka je kasnije poništena nakon što je privatni sudija izuzet iz slučaja zbog navodnog sukoba interesa.

Dok je Pit od 2022. godine u vezi sa Ines de Ramon, sa kojom se često pojavljuje u javnosti, Anđelina je svoj privatni život držala daleko od očiju javnosti.

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ODRASTANJE UZ GLUMCE

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Glumica je nedavno nagovijestila da želi da napusti Los Anđeles (Los Angeles), grad u kojem je, kako kaže, ostala prvenstveno zbog obaveza vezanih za starateljstvo.

Daleko od reflektora

Njena luksuzna kuća u Los Felizu našla se na tržištu po cijeni od 30 miliona dolara.

Anđelina često ističe koliko joj znači uloga majke, naglašavajući da joj podrška djece predstavlja najveću životnu snagu.

Također poštuje njihovu želju da vode život daleko od reflektora i medijske pažnje.

Jedan izvor blizak Bredu Pitu cijelu situaciju sažeo je u jednoj rečenici:

– Nijedan muškarac ni žena ne bi trebalo da prolaze kroz ovakvu agoniju.

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